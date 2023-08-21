Два кандидата прошли во второй тур выборов президента в Эквадоре

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Кандидаты в президенты Эквадора Луиса Гонсалес от «Гражданской революции» и сын одного из богатейших людей страны Даниэль Нобоа, который был аутсайдером опросов, прошли во второй тур выборов, передает РИА Новости. На данный момент подсчитаны 71,12% голосов.

Гонсалес набрала 33,17%, Нобоа — 24,14%. Одержать победу в первом туре можно с помощью абсолютного большинства голосов или более 40% голосов избирателей. При этом необходимо, чтобы отрыв от ближайшего оппонента составлял не менее 10%.

Другие политики, участвовавшие в президентской гонке, уже признали свое поражение. Второй тур выборов состоится в Эквадоре 15 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кандидаты в президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Кристиан Зурита пришли на избирательные участки в бронежилетах. При Нобоа была личная охрана, а Зурита пришел на избирательный участок в каске и бронежилете.

Недавно в Эквадоре убили второго политика за неделю до выборов. Жертвой нападения стал лидер политического движения «Гражданская революция» в провинции Эсмеральдас в Эквадоре Педро Брионес. До этого сообщалось, что 10 августа во время предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. Мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте. Ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.