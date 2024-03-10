Два индонезийских пилота на полчаса уснули во время полета

Два индонезийских пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули почти на полчаса во время полета. Инцидент произошел еще в конце января, в результате самолет отклонился от траектории полета, обоих пилотов временно отстранили от работы, пишет CNN.

Во время перелета с острова Сулавеси в Джакарту первый пилот передал управление своему напарнику, чтобы отдохнуть, однако тот тоже заснул. Когда диспетчер из точки прибытия попытался связаться с самолетом, то не получил ответа. Так продолжалось 28 минут, пока не очнулся первый пилот. Он разбудил коллегу, ответил Джакарте и вернул борт на правильную траекторию. Находившиеся в самолете пассажиры не пострадали. Самолет приземлился без происшествий.

Мы проведем расследование и проверку ночных перелетов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Batik Air и других операторов полетов, — заявили в департаменте воздушного транспорта страны.

Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) поручило операторам лайнеров Boeing проверять заглушки дверей перед полетами в качестве дополнительной меры безопасности. Основанием для рекомендации послужил инцидент с Boeing 737 MAX 9, у которого во время полета отвалилась часть фюзеляжа.