Два генерала армии Польши подали в отставку: при чем тут «русская» ракета Президент Польши Дуда принял отставку двух командующих ВС

Фото: US Joint Staff/Digital/Global Look Press

Раймунд Анджейчак

Глава Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами республики генерал Томаш Пиотровский сложили свои полномочия. Что стало причиной двойной отставки, как решение польских военных связано с «русской» ракетой?

Что известно об увольнении польских генералов

Пресс-секретарь Генштаба польской армии Ионна Клейшмит подтвердила информацию об отставке Раймунда Анджейчака. По ее словам, командующий, как и любой солдат, имеет право уйти с должности без объяснения причин.

«Подтверждаю, что генерал Раймунд Анджейчак подал в отставку в понедельник с поста начальника генерального штаба», — сказала Клейшмит.

Анджейчак являлся начальником генерального штаба Войска польского с 2018 года. Ранее он командовал 16-й механизированной дивизией. Участвовал в миссиях в Ираке и Афганистане.

Одновременно в отставку с поста оперативного командующего видами вооруженных сил подал генерал Томаш Пиотровский, который занимал эту должность с 2018 года. Информацию подтвердил пресс-секретарь оперативного командования Яцек Горышевский.

«Мы не будем комментировать эту ситуацию. Подтверждаем, что Пиотровский подал в отставку», — сообщил он.

Президент Польши Анджей Дуда принял отставку военачальников. Причины решений генералов официально не объясняются.

Почему военачальники могли уйти в отставку

Телеканал Polsat предположил, что решение генералов может быть связано с падением украинской ракеты ПВО на территории Польши в ноябре 2022 года. Тогда ответственность за инцидент глава военного ведомства Мариуш Блащак возложил именно на Пиотровского, после чего между ними разгорелся конфликт.

Инцидент случился 15 ноября 2022 года недалеко от польско-украинской границы. В результате падения ракеты погибли два человека.

На Украине и в Польше утверждали, что ракета якобы была выпущена ВС РФ, но позднее польский президент Анджей Дуда заявил, что эта версия бездоказательна. Он назвал высокой вероятностью принадлежность ракеты войскам ПВО Украины. Украинских специалистов не допустили к расследованию.

Что известно о падении украинской ракеты на территорию Польши

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збиггнев Зебро 28 сентября заявил, что ракета, упавшая на польскую территорию в ноябре прошлого года и приведшая к гибели двух человек, была украинской. По его словам, к такому выводу пришли прокуроры по итогам расследования.

Ранее о принадлежности ракеты Украине со ссылкой на результаты расследования писали польские СМИ. По их данным, следователи смогли восстановить картину произошедшего, несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны Киева.

Было установлено, что ВСУ запускали ракеты парой, чтобы повысить их эффективность, и одна ракета попала в цель, а другая «улетела в пустоту». В Варшаве признали, что ВС РФ не могли быть причастны к пуску, так как находились на слишком большом расстоянии от границ.

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