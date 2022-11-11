Два F-16 вернули пассажирский самолет в Афины после сигнала от ЦРУ Newsbomb: рейс Emirates вернулся в Афины в сопровождении двух F-16 после сигнала от ЦРУ

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Рейс авиакомпании Emirates вечером 10 ноября вернулся в Афины в сопровождении двух истребителей F-16 ВВС Греции. Это произошло после сигнала, поступившего от американского ЦРУ. Об инциденте сообщил греческий новостной портал Newsbomb.gr.

По данным СМИ, ЦРУ сообщило Греции, что на борту одного из двух рейсов Emirates летит мужчина арабского происхождения, подозреваемый в терроризме. В результате руководство аэропорта приостановило полет направлявшегося в Дубай рейса ЕК210 до того, как он взлетел, а второй самолет, летевший в Нью-Йорк, вызвали для возвращения.

В это время самолет уже находился над Мальтой. Франия и Италия не разрешили лайнеру приземлиться в своих аэропортах, в связи с чем он взял курс на Афины. Сообщается, что НАТО при этом отдало приказ о взлете двух истребителей F-16 для сопровождения лайнера. Полет проходил над морем, поскольку в случае вероятности теракта полеты над городами запрещены. В настоящее время ведется проверка лайнера и его пассажиров.

Ранее сообщалось, что в небе над Южной Кореей были обнаружены 180 боевых самолетов КНДР. С целью отбить возможные атаки военное руководство страны подняло в воздух более 80 истребителей. Активность Пхеньяна может быть связана с совместными военными учениями Южной Кореи и США.