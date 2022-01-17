Два человека умерли от «омикрон»-штамма в Таиланде

В Таиланде зафиксировали смерть двух человек в результате заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, сообщил заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун. Заражение произошло из-за близкого контакта с инфицированными коронавирусом родственниками, несмотря на сделанную вакцинацию.

Первая смерть была зарегистрирована в провинции Сонгкхла. Умерла 86-летняя женщина, у которой был синдром Альцгеймера и другие хронические заболевания. Вторая смерть произошла в провинции Удонтхани. У женщины был рак лёгких в терминальной стадии, на ранних этапах каких-либо симптомов не проявлялось, — сказал Нопакун.

Сообщается, что в связи с высоким спросом государственная фармацевтическая организация снизила отпускные цены на антиген-тесты.

Как заявил директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков, пандемия коронавируса может закончиться в ближайшее время. Он считает, что с появлением нового и чрезвычайно заразного штамма «омикрон» появился шанс на обретение популяционного иммунитета, так как COVID-19, вероятно, перенесут очень многие, если не все жители планеты.

Эксперт добавил, что при заражении «омикроном» заболевание протекает не так, как при предыдущих штаммах коронавируса. Основные его проявления — головная боль, насморк, кашель, раздражение в носу, то есть типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей, которое длится от одного до трёх — пяти дней.