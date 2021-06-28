Два человека пострадали при пожаре на железнодорожной станции в Лондоне

В результате пожара на железнодорожной станции Elephant and Castle пострадали два человека. Об этом сообщил мэр Лондона Садик Хан. Его слова приводит Sky News.

Сотруднику полиции и одному местному жителю в настоящее время оказывается медицинская помощь из-за отравления дымом, — заявил Хан.

The fire in #elephantandcastle is now under control. Firefighters will remain at the scene for the next few hours to dampen down the scene. Road closures are still in place in the area. pic.twitter.com/jAJge09Obg — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

В настоящее время пожар локализован. Ещё несколько часов пожарные будут находиться на месте происшествия. Подъезды к станции всё ещё перекрыты.

Напомним, крупный пожар произошёл у станции метро Elephant and Castle в центре Лондона. Люди со станции и из ближайших зданий были эвакуированы. В полиции Лондона отметили, что случившееся не связано с терроризмом. Из-за пожара движение поездов через станцию временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске.