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Два человека пострадали при пожаре на железнодорожной станции в Лондоне

18:56, 28 июня 2021
Фото: ConflitsFrance/twitter.com

В результате пожара на железнодорожной станции Elephant and Castle пострадали два человека. Об этом сообщил мэр Лондона Садик Хан. Его слова приводит Sky News.

Сотруднику полиции и одному местному жителю в настоящее время оказывается медицинская помощь из-за отравления дымом, — заявил Хан.

В настоящее время пожар локализован. Ещё несколько часов пожарные будут находиться на месте происшествия. Подъезды к станции всё ещё перекрыты.

Напомним, крупный пожар произошёл у станции метро Elephant and Castle в центре Лондона. Люди со станции и из ближайших зданий были эвакуированы. В полиции Лондона отметили, что случившееся не связано с терроризмом. Из-за пожара движение поездов через станцию временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске.

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