Два человека пострадали при пожаре на железнодорожной станции в Лондоне

В настоящее время пожар локализован. Ещё несколько часов пожарные будут находиться на месте происшествия. Подъезды к станции всё ещё перекрыты.
Напомним, крупный пожар произошёл у станции метро Elephant and Castle в центре Лондона. Люди со станции и из ближайших зданий были эвакуированы. В полиции Лондона отметили, что случившееся не связано с терроризмом. Из-за пожара движение поездов через станцию временно приостановлено.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске.