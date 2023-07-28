Два человека погибли в результате столкновения самолетов в Австралии

Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Два человека погибли в результате столкновения легкомоторных самолетов на летном поле аэродрома Кабулчер на северо-востоке Австралии, сообщает ТАСС со ссылкой на министра полиции штата Квинсленд Марка Райана. Еще один человек получил травмы. По словам министра, инцидент стал «очень трагическим событием для региона».

Оба погибших были на борту одного самолета, а человек, находившийся в другом, получил незначительные травмы, — уточнил Райан.

По имеющимся данным, в результате столкновения повреждения получил только один самолет, его обломки разбросаны по взлетно-посадочной полосе и летному полю. Второй самолет получил повреждение крыла. Австралийское бюро транспортной безопасности намерено провести расследование причин и обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате погибли пять человек. Еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда он заходил на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.