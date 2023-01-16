Два человека погибли при взрыве на химзаводе на северо-востоке КНР

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Два человека погибли, еще 34 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва и пожара на химическом заводе в северо-восточной провинции Ляонин в Китае. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР. По имеющимся данным, в настоящее время пожар взят под контроль.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 января, в 13:25 по местному времени (08:25 мск) на химическом заводе в уезде Паньшань городского округа Паньцзинь. Предварительно известно о двух погибших. Кроме того, 12 человек числятся попавшими без вести.

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще 30 получили легкие ранения.

По информации телеканала, взрыв на предприятии произошел во время профилактического ремонта алкилационной установки.

Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Волгограде произошёл взрыв, в результате которого погиб один человек. ЧП произошло на предприятии ООО «Русхимпром», которое расположено на территории Тракторозаводского района. По данным регионального МЧС, в помещении насосной установки произошла разгерметизация вакуумного насоса, из-за чего масло разлилось и произошло возгорание на площади 300 квадратных метров.

Кроме того, два человека погибли и ещё семь пострадали в результате взрыва на предприятии в Пензе. ЧП произошло в тот момент, когда битум из резервуара перекачивали в автоцистерны. Травмы получили только рабочие предприятия, водители автоцистерн не пострадали.