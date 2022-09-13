Два человека погибли при стрельбе в канадской провинции Онтарио Два человека погибли и трое ранены во время стрельбы в канадской провнции Онтарио

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Два человека погибли от рук вооруженного мужчины в канадской провинции Онтарио. Еще трое получили ранения. Сам нападавший в результате ранения скончался. Об этом сообщает телеканал СBC News.

По информации СМИ, инцидент произошел в городе Миссисога. В результате стрельбы, которую открыл злоумышленник, погиб полицейский. Еще один человек получил ранения.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но позднее устроил перестрелку в городе Милтон. Там также погиб один человек, еще двое были ранены. Оба находятся в больнице, состояние одного оценивается как критическое, второго — тяжелое.

По данным полиции, подозреваемый скрылся с места происшествия на угнанном автомобиле. Полиции удалось его догнать. В время задержания мужчина был ранен и вскоре скончался.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им стал 30-летний Шон Петри. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Стамбула произошла перестрелка, в результате которой получили ранения шесть человек. Отмечается, что пятеро пострадавших являются иностранцами.