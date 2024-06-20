Девять человек пострадали и двое погибли в результате лобового столкновения грузового конвоя и пассажирского поезда в коммуне Сан-Бернардо в Чили, сообщает издание La Tercera. Пассажирский состав испытывали на скорость, а в грузовом находились 2239 тонн медных пластин.
Погибшие — двое граждан Чили в возрасте 43 и 58 лет. Среди пострадавших четверо граждан Китая. Все получившие травмы находились в пассажирском поезде и были доставлены в близлежащие медцентры.
Глава коммуны Сан-Бернардо Кристофер Уайт назвал происшествие «беспрецедентной трагедией». По предварительным данным, причиной стал тот факт, что испытательный поезд не был уведомлен о шедшем навстречу испытательном поезде.
Пять человек стали жертвами столкновения товарного и пассажирского поездов в штате Западная Бенгалия в Индии. Трагедия произошла возле станции Нью-Джалпайгури. На месте столкновения развернулась спасательная операция.
В мае более 60 человек пострадали в результате столкновения поездов в Аргентине. Происшествие случилось на транспортном мосту Палермо на главной транспортной артерии Буэнос-Айреса, когда пассажирский поезд столкнулся с составом, перевозившим материалы для ремонта железнодорожного полотна.