Два человека погибли при столкновении поездов в Чили Девять человек пострадали и двое погибли при столкновении поездов в Чили

Фото: Esteban Felix/AP/TASS

Столкновение поездов в Чили

Девять человек пострадали и двое погибли в результате лобового столкновения грузового конвоя и пассажирского поезда в коммуне Сан-Бернардо в Чили, сообщает издание La Tercera. Пассажирский состав испытывали на скорость, а в грузовом находились 2239 тонн медных пластин.

Погибшие — двое граждан Чили в возрасте 43 и 58 лет. Среди пострадавших четверо граждан Китая. Все получившие травмы находились в пассажирском поезде и были доставлены в близлежащие медцентры.

Глава коммуны Сан-Бернардо Кристофер Уайт назвал происшествие «беспрецедентной трагедией». По предварительным данным, причиной стал тот факт, что испытательный поезд не был уведомлен о шедшем навстречу испытательном поезде.

Пять человек стали жертвами столкновения товарного и пассажирского поездов в штате Западная Бенгалия в Индии. Трагедия произошла возле станции Нью-Джалпайгури. На месте столкновения развернулась спасательная операция.

В мае более 60 человек пострадали в результате столкновения поездов в Аргентине. Происшествие случилось на транспортном мосту Палермо на главной транспортной артерии Буэнос-Айреса, когда пассажирский поезд столкнулся с составом, перевозившим материалы для ремонта железнодорожного полотна.