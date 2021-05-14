Два азербайджанских пограничника застрелены на юге страны

https://static.news.ru/photo/de264142-b5a2-11eb-a7c2-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Двух пограничников Азербайджана застрелили контрабандисты на юге страны. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госпогранслужбы республики.

По данным Госпогранслужбы, на месте происшествия было найдено 10 кг «вещества, похожего на наркотики». Уточняется, что перестрелка произошла возле села Гёндере Ярдымлинского района на юге страны.

Пограничники заметили, что трое неизвестных перешли границу. Нарушители отказались подчиниться требованиям и пытались бежать, бросив груз.

В результате открытого нарушителями огня были ранены старший лейтенант Самир Эйвазов и младший прапорщик Фарид Алимов. Они были немедленно госпитализированы, однако спасти их жизнь не удалось, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

После перестрелки были приняты поисковые меры с привлечением авиации, в результате чего был задержан один из нарушителей. Им оказался гражданин Ирана.

На место происшествия отправлена группа офицеров Госпогранслужбы для продолжения работы. Иранская сторона проинформирована об инциденте.

Ранее представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что Вашингтон ожидает от Баку немедленного отведения войск от границы с Арменией. По словам Портер, США внимательно следят за ситуацией в Сюникской области, которая граничит с Азербайджаном.