Два американских беспилотника проследили за военной активностью РФ в Крыму

https://static.news.ru/photo/87014714-a4ee-11eb-acd5-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Два высотных разведывательных беспилотника RQ-4A Global Hawk ВВС США проследили за военной активностью Вооружённых сил РФ в Крыму и в акватории Чёрного моря, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

На снимках, которые разместил канал, можно изучить траекторию полёта американских разведсредств. Место вылета аппаратов не уточняется.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял к сведению заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о завершении учений и будет внимательно следить за тем, как Россия будет перемещать военную технику на границе с Украиной.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. 23 апреля Минобороны начало перебрасывать войска, которые задействованы в учениях, в места постоянной дислокации. На Украине восприняли эти действия как заслугу украинского лидера Владимира Зеленского.

Страны НАТО тоже не оставили завершение российских военных учений без внимания. Они заявили, что «любые шаги по деэскалации со стороны России» считаются важными. В Альянсе призвали Москву соблюдать международные обязательства и вывести все силы с украинской территории.