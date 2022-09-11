В популярном курортном городе Турции вспыхнул лесной пожар В турецкой Анталье выпыхнул лесной пожар

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В турецкой Анталье по неустановленной причине вспыхнул лесной пожар, сообщает газета Dünya. Отмечается, что огонь начал распространяться в лесном массиве в районе Ортакёй квартала Ташлычай.

По неустановленной причине в лесной зоне рядом с домами и теплицами в Ортакёйском районе Ташлычай вспыхнул пожар. По уведомлению в регион были отправлены группы Регионального управления лесного хозяйства Анталии, — говорится в сообщении.

По словам регионального директора лесного хозяйства Анталии Ведата Дикича, пожар находится под контролем. Спасатели тушат огонь с воздуха и земли. На место стихийного бедствия направили три вертолета, два самолета и девять разбрызгивателей. В результате пожара, по данным директора лесного хозяйства региона, пострадало полгектара земли.

Ранее министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана объявило о введении режима ЧС в Костанайской области из-за массивных лесных пожаров. Пройденная огнем площадь превысила 43 тысячи гектаров, из нескольких сел эвакуирован 1841 человек. Жертвой пожара стал 86-летний мужчина, который отказался эвакуироваться из своего дома, еще десять человек пострадали от ожогов и отравления разной степени тяжести.