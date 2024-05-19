Духовный лидер Ирана попросил Бога «вернуть» Раиси Аятолла Хаменеи выразил надежду, что президент Ирана выжил в ЧП с вертолетом

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Али Хаменеи

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что президент Ибрахим Раиси смог выжить после жесткой посадки вертолета, передает агентство IRNA. Он также призвал Бога вернуть иранского лидера его народу в здравии.

Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет уважаемого и дорогого президента и сопровождающих его лиц в объятия [иранского] народа, — сказал аятолла Хаменеи.

Он посоветовал помолиться о здравии и всех пассажиров, которые находятся рядом с президентом Ирана. Хаменеи добавил, что гражданам Ирана не стоит впадать в панику и волнение, в этом случае «никаких сбоев в управлении государством» не будет.

Мусульмане иранского города Мешхед собрались в мечети для совершения молитвы о здравии Ибрахима Раиси. Отмечается, что призывы к гражданам Ирана с просьбой молиться за здоровье президента были опубликованы на его страницах в социальных сетях. Помимо Мешхеда, молитвы также прозвучали в мечети Джамкаран, имеющей важное значение для мусульман-шиитов.

Ранее глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди сообщила, что минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана. Кроме того, поиски ведут 46 оперативных групп, включая специально обученных собак.