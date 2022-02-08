Дуда заявил о небывалом со времён войны перемещении войск в Европе

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Европа сейчас наблюдает такое перемещения войск, которого не было со времён Второй мировой войны. По его словам, все задаются вопросом, что будет дальше, сообщает РИА Новости.

Мы имеем беспрецедентную концентрацию российских войск вдоль границы Украины, также мы имеем большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продолжиться до 20 февраля. Все мы задаём себе вопрос, что будет дальше. Какой будет эффект этого перемещения войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны, — сказал польский президент.

Он прибыл в Берлин на встречу в рамках «Веймарского треугольника». Его партнёрами по переговорам станут канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Нашей большой целью является обеспечить покой нашим обществам и народам, а также защитить международное право и защитить территориальную интегральность стран, которые не являются членами НАТО, не являются членами Евросоюза, но являются нашими союзниками. Я сейчас говорю об Украине, — заключил Дуда.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши заявил: три страны одинаково оценивают ситуацию вокруг Украины. По его словам, нарушение её суверенитета повлечёт тяжёлые последствия для Москвы, поскольку для Европы важно, чтобы войны не случилось. Канцлер пояснил, что представители «Веймарского треугольника» собираются, чтобы содействовать деэскалации ситуации вокруг Украины.