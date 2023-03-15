Дуда встретился с директором ЦРУ в Варшаве

Фото: Leszek Szymański / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press

Канцелярия польского президента сообщила, что Анджей Дуда встретился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в Варшаве. Представители польского лидера пояснили, что стороны обсудили целый ряд вопросов по текущей ситуации на Украине. На встрече присутствовали глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера и руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач, говорится в сообщении, опубликованном на сайте польского лидера.

Президент Анджей Дуда встретился в среду в президентском дворце с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом, — сообщили в канцелярии.

В администрации президента напомнили, что это вторая встреча Дуды и Бернса за последние полгода.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех — шести недель. Число планируемых к передаче Киеву таких самолетов пока не названо.

В свою очередь издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».