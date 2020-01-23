https://static.news.ru/photo/d7036872-3e02-11ea-bac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paweł Topolski/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста. Он подчеркнул, что ответ на вопрос, почему это произошло, можно наблюдать на мероприятии.

Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии. Участие наших солдат в борьбе с Германией было опущено, — пояснил польский лидер, слова которого приводит Wpolityce, на пресс-конференции в Давосе, назвав происходящее очень печальным.

Президент Польши призвал не допустить фальсификации истории. В качестве способа бороться с этим он назвал собственные интервью иностранным СМИ и масштабные медиакампании, устроенные Варшавой, которые позволили миру узнать правду о судьбе Польши во время Второй мировой войны.

В начале января он объяснил отказ ехать в Израиль тем, что организаторы решили не предоставлять ему слово. Польские СМИ при этом писали, что настоящей причиной является нежелание участвовать в мероприятиях вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пятый Всемирный форум памяти холокоста проходит в Иерусалиме 23 января, в нём принимают участие главы государств и мировые лидеры более чем из 40 стран. Во время разговра с израильскими политиками Путин призывал всё мировое сообщество объединиться для борьбы с расизмом, антисемитизмом и искажением истории.

В основной части мероприятии отказался участвовать и глава Украины Владимир Зеленский. Он и члены украинской делегации решили передать свои места на людям, пережившим трагедию, писал NEWS.ru.

Исторические события времён Второй мировой войны стали чаще обсуждать в прессе после заявления президента России Владимира Путина, которое оскорбило представителей власти Польши. Теперь политики двух стран регулярно обвиняют друг друга в искажении фактов.