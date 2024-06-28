Друзья США массово вступают в БРИКС: чем это выгодно РФ и плохо для Запада

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут встречает членов делегаций перед встречей министров сельского хозяйства стран БРИКС в Москве

Число потенциальных кандидатов на вступление в БРИКС постоянно растет, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Совсем недавно заявки подали Малайзия и Таиланд, власти Турции также изъявили желание сотрудничать с организацией. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, популярность этой платформы вызывает беспокойство Запада, который попытается помешать ее развитию. Почему все больше стран хотят присоединиться к БРИКС, какие задачи выполняет эта структура и какую угрозу видят в ней оппоненты России — в материале NEWS.ru.

Что сказали в России о новых членах БРИКС

Ушаков рассказал во время выступления на форуме «Примаковские чтения», что на рассмотрении находятся более 30 заявок от стран, желающих присоединиться к БРИКС. По его словам, Россия, которая в этом году председательствует в организации, взяла на себя особую миссию. Она намерена «обеспечить плавную, беспроблемную прописку новых участников БРИКС и одновременно сберечь и приумножить накопленные за многие годы наработки и достижения».

Помощник президента зачитал обращение Владимира Путина, в котором также шла речь о деятельности объединения. «Именно БРИКС выступает локомотивом построения справедливого и демократического порядка, основывающегося на принципах подлинного равноправия, свободного от диктата и силового давления», — подчеркнул российский лидер в послании.

При этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что участники БРИКС решили приостановить прием новых партнеров. «Подавляющим большинством голосов в „десятке“ решено взять паузу с новыми членами, чтобы „переварить“ вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза. Параллельно готовятся категории стран-партнеров — „ступени“ перед полным членством. Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», — объяснил он.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра (справа) перед началом совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде

Как расширяется БРИКС

Изначально объединение, которое основали в 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай, носило название БРИК. В 2011-м к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, союз переименовали в БРИКС. Основатели организации назвали ее главной целью «развитие последовательного, активного, прагматичного и открытого диалога и сотрудничества между странами». У БРИКС нет секретариата и устава. Председательство в ней переходит к государству, которое организует очередной саммит.

В 2022 году Китай на видеоконференции БРИКС предложил запустить процесс расширения организации, чтобы повысить ее влиятельность в мире. На саммите в августе 2023-го стало известно, что к вступлению в объединение приглашены шесть государств — Иран, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина, Эфиопия и ОАЭ. 1 января 2024 года пять из них стали полноправными членами БРИКС. Аргентина не вошла в их число — новый президент страны Хавьер Милей отказался от этой идеи.

В июне 2024 года глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что скоро страна приступит к официальному процессу вступления в БРИКС. «Мы начнем проходить необходимые процедуры. Сейчас мы ожидаем финальных результатов, ответа от правительства ЮАР», — сказал он в ходе беседы с китайским порталом Guancha.

Власти Таиланда выразили желание присоединиться к организации на саммите в Казани, который пройдет в октябре. Глава департамента информации МИД страны Никондет Пхалангкун сообщил, что Бангкок передал Москве официальное письмо о намерениях пополнить ряды БРИКС и выразил надежду на положительное решение участников организации.

Анкара также рассматривает возможность сотрудничества с этой структурой. В начале июня глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие во встрече БРИКС+ в Великом Новгороде. Он рассказал о желании республики присоединиться к организации и назвал ее альтернативной платформой экономического сотрудничества.

Эта идея полностью отвечает внешнеполитическому курсу Анкары, сказал в беседе с NEWS.ru директор Центра изучения современной Турции при Институте востоковедения РАН Амур Гаджиев. Он добавил, что западные партнеры республики не видят в ней полноценного партнера, потому она может вступить в БРИКС, несмотря на членство в НАТО и возможные санкции.

«Турция рассматривает БРИКС как глобальную площадку, в рамках которой можно решать международные и региональные вопросы, где царит равноправие и где она может быть уверена, что на нее будут смотреть как на равную. Тем более что сейчас республика пытается отойти от образа своеобразного форпоста Запада на юго-восточном направлении», — отметил он.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости 11 июня 2024 года. Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (справа)

Почему БРИКС набирает популярность

По мнению депутата Госдумы Александра Толмачева, растущая популярность БРИКС связана с ее уникальностью. «По мере деградации политических институтов — спасибо американцам — страны все активнее ищут новые политические и экономические центры силы, способные остановить хаотизацию международных отношений. В этом плане у БРИКС нет аналогов. Главное — глобальный характер организации и ее представленность во всех частях света. Ни одна другая структура не может похвастаться таким территориальным разбросом», — сказал он NEWS.ru.

При этом России, по словам Толмачева, выгодно расширение БРИКС. Чем больше стран будут находиться в составе этого объединения, тем больше будет возможностей для поддержания баланса сил по всей планете, добавил Толмачев.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин полагает, что государства привлекает равноправие, которое пропагандирует БРИКС. По его словам, страны Глобального Юга хотят принимать более активное участие в решении общемировых вопросов.

«В этом плане БРИКС привлекательна тем, что не предусматривает доминирования одной страны. В ней все вопросы решаются консенсусом. Организация не политизированна, в нее входят страны с разными религиями и политическими системами. Все работают на пользу, а не против кого-то», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Как БРИКС стала ответом России Западу

Агентство Bloomberg сообщило, что активное расширение БРИКС позволило России и Китаю набрать политические очки в противостоянии с Западом. По словам аналитиков, все больше стран Азии стремятся присоединиться к организации. Как поясняет издание, они показывают, что разочаровались в международном порядке во главе с США и подконтрольных Западу структурах — Всемирном банке и Международном валютном фонде.

СМИ приводит слова бывшего министра иностранных дел Малайзии Сайфуддина Абдуллы. «Некоторые из нас, в том числе я, считают, что нужно найти решение проблемы несправедливой международной финансовой и экономической архитектуры. БРИКС может стать одним из способов сбалансировать некоторые вещи», — отметил он.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Церемония закрытия Игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани

По словам Козюлина, изначально Запад не относился к организации всерьез. «Ей вменялись различные недостатки: нет своего устава, нет управляющего органа, нет вкладов, сборов, средств, чтобы поддерживать эту деятельность. Было над чем поиронизировать, и Запад этим активно занимался. Но в последнее время шутки кончились. Можно заметить, что в БРИКС начинают проситься страны с большими финансами, которые проводят независимую политику. Появился большой магнит, который перетягивает государства к себе», — пояснил он.

По мнению аналитика, Запад под руководством США попытается помешать расширению БРИКС. «Оппоненты постараются ненавязчиво противодействовать. Будут пытаться подчеркивать недостатки — говорить, что это клуб по интересам, а не организация. В общем, ловить все просчеты, а также вести подковерную борьбу — пытаться влиять на те государства, которые размышляют о вступлении в БРИКС, и затягивать в собственные блоки», — резюмировал политолог.

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