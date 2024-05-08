Дружественная страна резко подняла тарифы на грузоперевозки в Россию Infotrans: стоимость поставок из КНР в Россию и Белоруссию выросла на $500-1500

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Тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в Россию и Белоруссию выросли на $500-$800 в зависимости от пункта назначения, при этом ставки морских фрахтов увеличились до $1500, пишет портал Infotrans Media Belarus. Отмечается, что инициатором повышения стоимости выступила китайская сторона.

Это связано со снижением количества свободных контейнеров в Китае и пробки на границе. Кроме того подчеркивается, что свободных мест на судах, следующих из КНР в мае, уже не осталось. «Окошки» остались только на конец месяца и начало июня.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка писал, что перевозчики в России вынуждены отказываться от приобретения грузовиков в лизинг из-за роста ставок по договорам. По словам главы компании TTG Андрея Рудакова, при выкупленной фуре прибыль с 1 км составляет около 25 рублей, но при эксплуатации более пяти — семи лет доход снижается почти вдвое.

При этом генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути в 2023 году побил рекорд и составил 2,15 млн тонн. По его словам, общий объем грузоперевозок составил 36,25 млн тонн, что также стало рекордом.