The Guardian: дружба России и Китая пройдет испытание Макроном The Guardian: Макрон попробует переубедить Си Цзиньпина относительно дружбы с Россией

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Эммануэль Макрон

Во время своего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон предпримет попытку переубедить главу КНР Си Цзиньпина относительно дружбы с Россией. Это станет испытанием хороших взаимоотношений между Пекином и Москвой, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью аналитика издания The Guardian Анжелики Крисафис.

Париж рассматривает Китай как возможного «решающего игрока» в конфликте: способного склонить чашу весов в положительную сторону посредством потенциального диалога об условиях прекращения конфликта, или в отрицательную, если Пекин увеличит поддержку России и предоставит оружие, — говорится в статье.

По словам автора, визит лидера КНР в Москву, в ходе которого он встретился с президентом России Владимиром Путиным, вызывал беспокойство у западных стран. В связи с этим Макрон планирует от лица всего Евросоюза выразить обеспокоенность опасной ситуацией в мире.

Президент Франции рассматривает Китай как посредника, который может оказать эффективное давление на Россию по вопросу специальной военной операции на Украине. Вместе с Макроном с визитом прибудет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая накануне заявила, что Пекин поддерживает дружбу с «путинской Россией», что может определить дальнейшие взаимоотношения КНР и ЕС.

Макрон ранее заявил о том, что Китай может сыграть важную роль в ситуации вокруг Украины благодаря хорошим отношениям с Россией. По его мнению, сильные связи двух стран в последнее время были подтверждены.