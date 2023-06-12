Друг России умер в День России: совместные фото Берлускони и Путина

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице в Милане. Об этом стало известно 12 июня, в День России. В последние месяцы Берлускони испытывал проблемы со здоровьем и вновь оказался в клинике спустя несколько недель после завершения 45-дневной госпитализации.

Сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что экс-премьер-министр Италии был одним из самых здравых, объективно оценивающих ситуацию в Европе политиков. По его словам, Берлускони выстраивал дружеские отношения с Россией во время нахождения на посту премьер-министра и поддерживал сотрудничество двух стран после ухода с этого поста, что свидетельствует о его дружбе с Москвой и лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото Берлускони с президентом России Владимиром Путиным — в галерее NEWS.ru.