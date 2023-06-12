Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице в Милане. Об этом стало известно 12 июня, в День России. В последние месяцы Берлускони испытывал проблемы со здоровьем и вновь оказался в клинике спустя несколько недель после завершения 45-дневной госпитализации.
Сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что экс-премьер-министр Италии был одним из самых здравых, объективно оценивающих ситуацию в Европе политиков. По его словам, Берлускони выстраивал дружеские отношения с Россией во время нахождения на посту премьер-министра и поддерживал сотрудничество двух стран после ухода с этого поста, что свидетельствует о его дружбе с Москвой и лично с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото Берлускони с президентом России Владимиром Путиным — в галерее NEWS.ru.
Фото: kremlin
Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год
Фото: kremlin
Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год
Фото: kremlin
Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год
Фото: kremlin
Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год
Фото: kremlin
Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони
Фото: kremlin
Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони
Фото: kremlin
С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год
Фото: kremlin
С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год
Фото: kremlin
Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год
Фото: kremlin
Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год
Фото: kremlin
Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год
Фото: kremlin
Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год
Фото: kremlin
Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год
Фото: kremlin
Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год
Фото: Сергей Величкин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза»
Фото: Сергей Величкин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза»
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово