Друг Путина, любитель женщин, «мафиози»: как жил и почему умер Берлускони Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россия. Крым. 13 сентября 2015 года. Президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в миланской больнице. Еще в апреле итальянские СМИ сообщали, что врачи диагностировали у него лейкемию. За свою долгую жизнь Берлускони создал крупный бизнес в Италии, четырежды становился премьер-министром страны, выстраивал взаимовыгодные отношения с политиками, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, становился героем множества скандалов. NEWS.ru вспоминает, какой яркой личностью был Сильвио Берлускони.

Берлускони как политик

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье банковского служащего и домохозяйки. Дебютировав в политике в 57 лет, он стал первым мультимиллиардером, которому удалось возглавить правительство Италии. В 1994 году основал свою партию «Вперед, Италия», вместе с которой уже спустя 60 дней одержал первую победу на парламентских выборах.

На протяжении жизни Берлускони четыре раза становился премьером Италии — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011 году он ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии. В сентябре прошлого года Берлускони победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони в политике, май 1994 года

Бизнес Берлускони

В 1957 году Берлускони начал работать в строительной компании, а уже через несколько лет открыл собственную компанию. К середине 1970-х он заработал большое состояние и стал известен как крупный застройщик. В тот момент Берлускони также начал заниматься медиабизнесом. Среди его первых медиаактивов была компания кабельного телевидения TeleMilano.

В 1978 году Берлускони основал медиагруппу Fininvest, в 1980-х он купил медиагруппы Italia 1 и Rete 4, а также запустил медиасети La Cinq, Tele 5 и Telecinco. В 1993 году создал холдинг Mediaset.

Скандалы с Берлускони

Берлускони много раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и с середины 1990-х часто участвовал в судебных процессах. Экс-премьер Италии был фигурантом около 60 гражданских и уголовных дел, проверок и разбирательств. Политика обвиняли в том числе в связях с мафией, взятках и налоговых преступлениях. Против Берлускони было вынесено три обвинительных приговора, два из них в итоге отменены. В силе остался лишь один — по делу о налоговых махинациях в компании Mediaset.

Одним из самых громких судов с участием Берлускони стал процесс по делу Руби из-за выдвинутых в 2011 году обвинений в связях с несовершеннолетней танцовщицей из Марокко Каримой Руби эль-Маруг. Политик отрицал интимную связь с девушкой, заявлял, что не знал ее точного возраста, и говорил, что сама танцовщица представлялась 24-летней. Во время того же процесса стало известно об организации вечеринок на вилле Берлускони под Миланом, а Руби призналась, что неоднократно посещала эти мероприятия. В 2013 году политика приговорили по этому делу к семи годам тюрьмы, но в 2014-м после многочисленных апелляций адвокатов он был оправдан.

Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони в детстве, Милан, 1940 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони в детстве, Милан, 1940 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с отцом (Луиджи Берлускони), матерью (Розелла Босси) и сестрой (Мария Антониетта), 1952 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с отцом (Луиджи Берлускони), матерью (Розелла Босси) и сестрой (Мария Антониетта), 1952 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1954 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1954 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1956 год Фото: Berlusconi Family Album/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони, 1956 год Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Беттино Кракси и Сильвио Берлускони, 1988 год Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Беттино Кракси и Сильвио Берлускони, 1988 год Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Сильвио Берлускони и ФК «Милан» Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Сильвио Берлускони и ФК «Милан» Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с мамой Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони с мамой Фото: giancarlo giuliani/CPP/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: giancarlo giuliani/CPP/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Poggi/Keystone Press Agency/Global Look Press Певица Мирей Матье и Сильвио Берлускони, 1989 год Фото: Poggi/Keystone Press Agency/Global Look Press Певица Мирей Матье и Сильвио Берлускони, 1989 год Фото: Annibale/Keystone Press Agency/Global Look Pres Журналист Индро Монтанелли и Сильвио Берлускони, 1979 год Фото: Annibale/Keystone Press Agency/Global Look Pres Журналист Индро Монтанелли и Сильвио Берлускони, 1979 год Фото: Vincenzo Landi Arc/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Vincenzo Landi Arc/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Camilla Morandi/Keystone Press Agency/Global Look Pres Тони Блэр и Сильвио Берлускони Фото: Camilla Morandi/Keystone Press Agency/Global Look Pres Тони Блэр и Сильвио Берлускони Фото: John Stillwell/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Королева Елизавета II с делегатами саммита G20 Фото: John Stillwell/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Королева Елизавета II с делегатами саммита G20 Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Барак Обама и Сильвио Берлускони во время землетрясения в Л'Акуиле, 2009 год Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Барак Обама и Сильвио Берлускони во время землетрясения в Л'Акуиле, 2009 год Фото: Huang Jingwen/Xinhua/Global Look Press Саммит G8, 2009 год Фото: Huang Jingwen/Xinhua/Global Look Press Саммит G8, 2009 год Фото: Mario Maci/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони и Николя Саркози Фото: Mario Maci/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони и Николя Саркози Фото: DE BELLIS/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: DE BELLIS/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Mauro Consilvio/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони Фото: Mauro Consilvio/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони

Как Берлускони относился к России

Берлускони считался одним из самых убежденных сторонников укрепления связей Европы и России. В 2003 году политик заявлял, что шагом в интеграции Москвы и Запада должно стать членство России в Евросоюзе. Спустя два года Берлускони признал, что это «слишком далекая мечта», но верил, что это произойдет.

Берлускони называют другом Путина. Лидеры часто контактировали не только на официальном уровне, но и в рамках неофициальных встреч. В 2015 году Берлускони приезжал к Путину в Крым. Об этой поездке в беседе с NEWS.ru напомнил сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков. Он рассказал, что экс-премьер посетил кладбище, где захоронены итальянцы, погибшие во время Крымской войны.

«Все годы нахождения Берлускони у власти, и даже после, его оценки России и сотрудничество, которое он выстраивал с РФ, может говорить о том, что он был другом России и личным другом Владимира Путина. Я могу сказать, что он был одним из здравых, объективно оценивающих политическую ситуацию в Европе политиков. Будем надеяться, что таких политиков будет больше», — сказал Цеков.

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Берлускони был очень специфическим и ярким политиком, который верил в то, что можно решить все проблемные вопросы «по понятиям». Он подчеркнул, что Берлускони долго определял дух итальянской политики, его, как и других итальянских чиновников, обвиняли в коррумпированности и мафиозности, но он был человеком иного типа — не политиком, спустившимся в бизнес, а бизнесменом, поднявшимся в политику.

«Он очень хотел отношения с другими странами, в том числе с Россией, поставить на меркантильный, разумный и взаимовыгодный интерес и фундамент. В 2000-е годы, когда помимо Берлускони были другие политики, не столько деловитые, но из того же направления, такие как [экс-канцлер ФРГ Герхард] Шредер и [бывший президент Франции Жак] Ширак, казалось, что это возможно. Но сейчас понятно, что это было недостижимо, хотя Берлускони искренне в это верил», — сказал Лукьянов.

Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: kremlin Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год Фото: kremlin Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год Фото: kremlin Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони Фото: kremlin Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони Фото: kremlin С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год Фото: kremlin С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год Фото: kremlin Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза» Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза» Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово

Что Берлускони сделал для России

Берлускони много сделал не только для процветания Италии, сбережения мира и спокойствия в Европе, но и для России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, во многом благодаря Берлускони произошло сближение россиян и итальянцев.

«Лично я запомнил Берлускони как политика с большой буквы. Он пользовался огромным уважением политиков и народов всего мира. Для России, для сближения двух народов Берлускони сделал очень много. Во многом благодаря ему россияне полюбили Италию. Для всего мира это очень большая потеря. Мы будем помнить Берлускони как очень большого друга российского народа», — считает Чепа.

Какими футбольными клубами владел Берлускони

20 февраля 1986 года Берлускони купил футбольный клуб «Милан», который на тот момент переживал не лучшие времена. Он стал олицетворением успехов итальянской команды. Под его руководством клуб восемь раз становился чемпионом Италии, пять раз победителем Лиги чемпионов и трехкратным обладателем Межконтинентального кубка.

В 2016 году Берлускони продал контрольный пакет акций футбольного клуба китайским инвесторам. В апреле 2017 года стало известно, что пул инвесторов выкупил 99,93% акций «Милана» за €740 млн. Тогда же Берлускони попрощался с футболистами и болельщиками, выразив уверенность, что с новыми владельцами укрепится финансовое положение клуба и будут достигнуты новые спортивные успехи.

28 сентября 2018 года Берлускони стал владельцем клуба «Монца», который на тот момент выступал в третьем дивизионе итальянского футбола. В этом сезоне клуб дебютировал в Серии А и занял 11-е место.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press В 1986 году Берлускони стал владельцем футбольного клуба «Милан», который под его руководством пережил период расцвета и многократно становился чемпионом Италии

В чем причина смерти Берлускони

27 марта Берлускони госпитализировали из-за жалоб на недомогание. До клиники он добрался сам. По данным Corriere della Sera, экс-премьера Италии выписали из больницы 30 марта. Однако уже 5 апреля Берлускони повторно госпитализировали. Спустя несколько дней стало известно, что врачи диагностировали у экс-премьера Италии лейкемию.

«Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови — лейкемии. Это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение. Боли, которые беспокоят его, и пневмония на самом деле являются осложнениями», — говорится в материале Corriere della Sera.

Болезнь Берлускони не подтверждали ни его соратники по партии «Вперед, Италия», ни врачи, ни родные. 9 июня СМИ писали, что Берлускони снова был доставлен в больницу «Сан-Раффаэле», где его посетила старшая дочь Марина. Через три дня экс-премьер Италии скончался.

Сколько жен было у Берлускони

Берлускони был дважды женат — с 1965 по 1985 год и с 1990 по 2014 год. От двух браков у него два сына и три дочери. Первая супруга — Карла Даль’Ольо, вторая — Вероника Ларио, в прошлом театральная актриса. Ее настоящее имя — Мириам Бартолини. Она познакомилась с Берлускони в 1980 году. Пара официально оформила отношения в 1990 году, в феврале 2014 года брак распался.

В 2011 году появилась информация о том, что Берлускони встречается с 28-летней моделью Франческой Паскале, сообщалось, что пара собирается пожениться. Однако о свадьбе так и не объявили. 5 марта 2020 года пресса сообщила о расставании Берлускони с Паскале. Тогда же новой предполагаемой подругой и невестой Берлускони газеты назвали 30-летнюю уроженку Калабрии Марту Фашину, члена палаты депутатов с 2018 года от партии «Вперед, Италия». Но официальных подтверждений этой связи не было.

Фото: ipa-agency.net Вероника Ларио (Мириам Раффаэлла Бартолини). Вторая жена Сильвио Берлускони, мать троих его детей

Что сказал Путин о смерти Берлускони

Российский лидер выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони.

«Это был политик европейского, можно сказать и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного. Он был большим другом нашего народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами.

Он был инициатором развития отношений между Россией и Североатлантическим альянсом, именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия — и по его инициативе.

Но прежде всего это был, конечно, итальянский политик. Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым и имел такую привилегию, которую не имеют политики такого масштаба: привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал.

Очень жаль. Я хочу выразить слова искреннего сожаления и соболезнования итальянскому народу и всем близким господина Берлускони. Это большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики», — сказал Владимир Путин.