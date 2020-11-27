Друг Марадоны: футболист умер с пустым банковским счётом

https://static.news.ru/photo/ebdef9b2-3115-11eb-a42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON

Прославленный аргентинский футболист скончался, оставив после себя миллионные долги, сообщил близкий знакомый покойного.

По словам приятеля спортсмена, на банковском счету Марадоны осталось около $100 000 долларов, а сумма его долгов перевалила за несколько миллионов в той же валюте, сообщает Corriere della Sera.

Собеседник издания рассказал, что всё состояние футболиста якобы расхитили люди из его окружения, которые «пользовались добросердечностью» Марадоны. Кроме того, утверждает инсайдер, спортсмен никогда не жалел денег на благотворительность и периодически отправлял внушительные суммы на помощь нуждающимся.

Несмотря на то, что на счетах Марадоны оказалось намного меньше средств, чем могла предположить публика, у футболиста осталось другое движимое и недвижимое имущество, которое, по данным СМИ, можно оценить в $70–100 млн. Например, это его личный автопарк, в который входят шесть дорогих авто, в числе которых Rolls Royce Ghost и BMW i8, квартиры и дома, драгоценности, а также рекламные контракты.

25 ноября после завтрака 60-летний Марадона почувствовал себя плохо. Он сказал об этом и ушёл в свою комнату. На дом были вызваны врачи, когда они прибыли по вызову, то обнаружили, что у спортсмена остановилось сердце. Медики не смогли его реанимировать. Незадолго до смерти экс-футболист перенёс инсульт и операцию на головном мозге. Футболиста похоронили рядом с родителями на частном кладбище Jardín Bella Vista под Буэнос-Айресом.

За свою футбольную карьеру Марадона поиграл за несколько клубов, в числе которых «Барселона», «Наполи», «Бока Хуниорс» и «Севилья». В общей сложности Марадона отличился в клубной карьере 363 раза в 687 матчах. В составе сборной Аргентины он провёл 91 матч и забил 34 мяча.

Как писал NEWS.ru ранее, аргентинские следователи намерены выяснить, не была ли допущена халатность со стороны медицинского персонала, который следил за здоровьем Диего Марадоны.