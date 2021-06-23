«Драпанули от русского огня»: американцы о британском эсминце в Крыму

Американцы высмеяли действия британского эсминца Defender, который зашёл в территориальные воды России, проигнорировал предупреждения российских силовиков и нарвался на предупредительный огонь. Статью об этом опубликовал телеканал Fox News.

Спорим, что британцы драпанули от малейшего намёка на русский огонь. Британцы же привыкли воевать до последнего американца, — отреагировал на статью пользователь.

Другой заметил, что британцам, как и остальному миру, пора смириться с тем фактом, что Крым теперь часть России и в ближайшее время это не изменится.

А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет, — написал другой американец под видео.

Аналогия с медведем понравилась остальным комментаторам, и они продолжили её использовать: «Мне вот не кажется, что тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги, хорошая идея».

Также британцам напомнили, что их флот уже давно не такой уж грозный, а все деньги на его модернизацию пустили на мигрантов, которые «их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре».

Минобороны России 23 июня заявило, что корабль пересёк российскую границу и вошёл на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». Позднее была опубликована видеозапись с британским эсминцем.