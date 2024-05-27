Драка в Таиланде закончилась гибелью россиянина Подравшийся с британцем россиянин погиб в Паттайе

В таиландском курортном городе Паттайя арестовали британца по подозрению в убийстве россиянина, сообщило местное издание KhaoSod. Предположительно, между мужчинами возник бытовой конфликт в ночь на понедельник, 27 мая.

Отмечается, что в результате завязавшейся драки россиянин ударился головой об асфальт и потерял сознание, его госпитализировали, однако он умер в больнице. При этом злоумышленник покинул место преступления, его задержали в 10 километрах от случившегося. Подозреваемый признался в содеянном.

Ранее сообщалось о гибели российского туриста в Таиланде. 40-летний москвич Павел Урядов разбился на второй день отдыха на острове Пхукет, слетев с обрыва на арендованном скутере. Он направлялся вместе с супругой к статуе Большого Будды. Женщина выжила, упав с мопеда на дорогу.

В марте 36-летняя гражданка РФ утонула, упав в море с бетонного парапета в поселке Бангсаре, недалеко от Паттайи, куда ездила заниматься спортом. Полиция не обнаружила следов борьбы на месте происшествия. При этом женщина оказалась в воде, еще будучи живой.

Несчастные случаи с участием россиян в Таиланде происходят постоянно. Российский посол Евгений Томихин сообщил, что в 2023 году в королевстве погибли свыше 120 граждан РФ.