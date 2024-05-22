Драка нескольких музыкантов с факиром попала на видео В Мексике факир поджег музыкантов во время драки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мексиканском городе Морелия случилась драка между факиром и несколькими народными музыкантами — марьячи, сообщает местное издание MiMorelia, опубликовав соответствующее видео. В результате несколько человек получили ожоги.

Отмечается, что конфликт произошел после словесной перепалки между артистами, после которой музыканты стали преследовать фокусника. В ходе завязавшейся драки артистов попыталась разлучить прохожая, но факир достал приспособление с горючим веществом и забросал обидчиков огнем.

В результате один из музыкантов загорелся и позже обратился за помощью к медикам. Также под огонь попали пытавшаяся разнять артистов женщина и другой прохожий. Однако отмечается, что марьячи продолжили преследование противника и нанесли ему удар ножом, после которого он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Москве в Бирюлево Западном вечером 21 мая случилась массовая драка со стрельбой и поножовщиной. Очевидцы сообщили, что на место прибыли машины полиции и скорая помощь.

Позже в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что к массовой драке со стрельбой на улице Медынского в Москве привело замечание, сделанное из-за действий, совершенных в отношении женщины. Отмечается, что в результате потасовки с ножевыми ранениями госпитализировали двух человек.