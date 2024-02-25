Бербок пришлось прятаться в Одессе DPA: Бербок пряталась в одесском укрытии во время воздушной тревоги

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Одессу была вынуждена почти на 20 минут отправиться в укрытие, сообщило агентство DPA. По его информации, воздушная тревога была объявлена 24 февраля в 21:48 по местному времени (22:48 мск) и министр вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле. В 22:07 (23:07 мск) тревога была отменена.

Ранее стало известно, что Бербок с необъявленным визитом вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой прилетела в Одессу. Оба министра до этого прибыли на правительственном самолете в Берлин из Нью-Йорка, где принимали участие в заседании Генассамблеи ООН.

При этом Дмитрий Кулеба рекомендовал своей немецкой коллеге Анналене Бербок изменить название города Одессы на немецком языке и оставить в нем только одну букву «с», как в украинском варианте, а не две, как в русском. Он напомнил, что аналогичная процедура раньше была проведена в отношении Киева, из Kiew он превратился в Kyjiw.

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