Downdetector сообщил о сбоях в работе YouTube по всему миру

Пользователи из разных стран мира в четверг, 28 октября, отмечают неполадки в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступили из США, Канады, Великобритании, Франции и Японии.

В 52% сообщений говорится о проблемах с сайтом, у 29% пользователей затруднение вызывает просмотр видео, 19% испытали проблемы при входе на сайт.

Ранее сообщалось, что движение «Ветераны России» не намерено добиваться наказания рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн), но будет настаивать на блокировке YouTube-канала телеведущей Ксении Собчак после публикации интервью, где артист выразил сомнение в необходимости праздновать День Победы.