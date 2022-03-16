«Довольно сложно»: Зеленский про ход переговоров России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются «достаточно тяжело». При этом он выразил мнение, что из-за происходящего на Украине может начаться Третья мировая война. Он также назвал украинский народ «непобедимым», сообщает РИА Новости.

Переговоры ещё продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно, — рассказал Зеленский.

Он добавил, что никто не сможет отнять у украинцев достоинство и любовь к своей стране.

Американский президент Джо Байден ранее позволил себе громкое заявление в адрес главы России Владимира Путина. Он назвал президента РФ «военным преступником», выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву. Байден пообещал, что США будут оказывать украинской экономике прямую финансовую помощь.

Он пообещал сохранять давление на Путина и «изолировать его на глобальной арене», в то же время «укрепляя позиции украинцев». Президент США при этом отметил, что Вашингтон в своих действиях в ситуации вокруг Украины пользуется полной поддержкой союзников.