«Довела меня до слёз»: Маркл рассказала про отношения с женой Уильяма

https://static.news.ru/photo/03dac876-8020-11eb-86cd-96000091f725_660.jpg Кэтрин, герцогиня Кембриджская и Меган Маркл Фото: Paul Marriott, via www.imago-images/Global Look Press

Жена принца Гарри Меган Маркл внесла ясность в отношения с Кейт Миддлтон — супругой принца Уильяма. По словам актрисы, сначала между избранницами наследников британского престола возникали недопонимания, однако разногласия удалось быстро урегулировать.

Несмотря на это, Маркл не чувствовала себя уверенно среди королевской четы. Один из конфликтов между ними возник накануне свадьбой принца Гарри, когда обе не могли решить вопрос, связанный с нарядами участников церемонии.

И я говорю это не для того, чтобы кого-то унизить, потому что это была действительно тяжёлая предсвадебная неделя. И Кейт довела меня до слёз, потому что была чем-то расстроена, но признала это и извинилась. И она принесла мне цветы и записку с извинениями. Трудно было смириться с тем, что меня обвиняют не только в том, чего я не делала, но и в том, что случилось со мной, — рассказала Маркл во время интервью американской журналистке Опре Уинфри на телеканале CBS.

Она также призналась, что стала подумывать о самоубийстве после замужества, когда была вынуждена выполнять королевские обязанности. Именно поэтому она и её супруг принц Гарри приняли решение отказаться от их выполнения. Она долго не могла признаться в этом Гарри, но в итоге поняла, что «если не расскажет всё, то сделает это».

А при попытке обратиться за соответствующей помощью члены британской монаршей семьи запретили ей это делать, потому что это может навредить всем наследникам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Опрой Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.