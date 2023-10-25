«Доверие потеряно»: американист о возможности диалога с США Американист Лозанский: доверие со стороны России к США потеряно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России следует с осторожностью относиться к предложениям США по налаживаю диалога по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, заявил президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Комментируя ситуацию «Радио 1», он уточнил, что «доверие к Вашингтону было потеряно» из-за несоблюдения соглашений. При этом эксперт отметил, что отказываться от контактов по данным вопросам не следует.

Лозанский напомнил, что во время теракта 11 сентября и проведения первой операции в Афганистане Россия оказала большую поддержку Вашингтону. По его словам, тогда Джордж Буш, который на тот момент был президентом США, приглашал к себе президента России Владимира Путина и рассказывал об укреплении взаимоотношений между государствами.

Тогда сенаторы, среди которых был и Джо Байден, подписали документ о сотрудничестве с Россией в области культуры, медицины, космоса, там же было и соглашение о противоракетной обороне. Но прошло немного времени, и Буш отменил все договоренности, все обещания, все эти документы пошли в мусорку, — пояснил американист.

Эксперт уточнил, что желание наладить отношения с Россией появилось у действующих представителей власти США только сейчас, в преддверии выборов. При этом он отметил, что большая часть американцев не поддерживают политику президента Джо Байдена, опасаясь, что его решения могут привести к ядерной войне.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями в неофициальной форме. По его словам, в настоящий момент они изучаются.