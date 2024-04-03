«Достойно экранизации»: в Китае казнят юриста, отравившего начальника

Фото: Shanghai First Intermediate People's Court

Сюй Яо

В Китае вынесли приговор бывшему исполнительному директору компании Yoozoo Games, юристу Сюй Яо. По версии следствия, он отравил своего босса, 39-летнего миллиардера Линь Ци, и еще четырех коллег. Шанхайский суд приговорил его к смертной казни. За что Сюй Яо обиделся на начальника, как спланировал убийство и создал смертельный яд и стоит ли его история экранизации — в материале NEWS.ru.

Почему Сюй Яо обиделся на босса

Линь Ци был основателем китайской компании — разработчика видеоигр Yoozoo Group и долларовым миллиардером. Корпорация стала известной после выхода стратегии «Игра престолов: Winter Is Coming», основанной на сюжете знаменитого телесериала,

В 2014 году Линь выкупил права на экранизацию научно-фантастической трилогии-бестселлера писателя Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли». Он планировал выпустить по ней целую серию продуктов, в которую вошли бы видеоигры и кинопроекты. Для этого он создал дочернюю компанию The Three Body Universe, отвечающую за разработку телеадаптаций. В 2017 году он взял туда на работу юриста Сюй Яо.

В сентябре 2020-го вторая фирма Линя Ци заключила контракт со стриминговым сервисом Netflix на производство адаптации трилогии. Сюй Яо принимал участие в переговорах с платформой и должен был получить, как ему обещал начальник, место продюсера в случае их успешного завершения. Однако у Линя и юриста возникли споры по ведению бизнеса. Босс выплатил Яо комиссионные, но урезал зарплату в четыре раза. Юрист не получил новую должность, а его имя убрали из титров сериала.

Фото: global.yoozoo.com Линь Ци

Как Сюй Яо отомстил боссу

В итоге, как сообщает канал BBC, Сюй Яо обиделся на начальника и решил ему отомстить. Сначала он открыл в Японии компанию, через которую приобрел около сотни ядов. Юрист смешивал эти виды в созданной им лаборатории и тестировал получившиеся вещества на животных.

Через несколько месяцев опытов Сюй создал препарат, в основе которого были ртуть, яд рыбы фугу и другие компоненты. Параллельно, по версии следствия, он изучил книги по психиатрии. В случае ареста юрист планировал притвориться невменяемым, чтобы не получить серьезного наказания.

В итоге 16 декабря 2020 года, по данным издания Caixin, Сюй передал Линю банку пребиотиков: из 30 таблеток в ней одна была отравлена. Однако The Hollywood Reporter приводит другую версию: юрист добавил яд в чай пуэр. Журналисты издания отмечают, что такой сценарий выглядит более правдоподобным, потому что помимо Линя отравились еще четыре человека.

Отравленный медиамагнат Линь Ци был госпитализирован. Врачи пытались спасти его на протяжении десяти дней. По данным Variety, ему перелили 40 литров крови, но это не помогло, противоядие также не удалось найти. Предположительно, врачи пытались лечить бизнесмена от отравления ртутью, а не от яда рыбы фугу. Линь скончался в возрасте 39 лет 25 декабря. Другие пострадавшие выжили, но их состояние здоровья сильно ухудшилось после отравления.

Фото: global.yoozoo.com Линь Ци

Какое наказание получил Сюй Яо

После смерти Линь Ци его компания опубликовала эмоциональное заявление на Weibo. «Прощай, мы будем вместе, продолжим верить в добро и бороться со всем плохим», — говорилось в нем. Через несколько дней спустя полиция задержала Сюй Яо.

После трех лет расследования 22 марта 2024-го юриста признали виновным в убийстве и двойном покушении на убийство. Шанхайский народный суд Первой промежуточной инстанции приговорил его к смертной казни. В своем постановлении судья написал, что действия Сюй Яо были преднамеренными и «ставили под угрозу общественную безопасность».

«Мотив его преступления был чрезвычайно подлым, средства преступления — чрезвычайно изощренными, последствия — чрезвычайно серьезными, а жестокость — чрезвычайно выразительной», — посчитал суд.

Сериал «Задача трех тел» снимался уже после гибели Линь Ци, его имя есть в титрах — он указан в качестве исполнительного продюсера. В разговоре с NEWS.ru кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров высказал мнение, что историю гибели самого медиамагната также можно экранизировать.

«Настолько драматичный сюжет может стать основой для сериалов Латинской Америки — Бразилии, Аргентины — или Турции. Это уникальная история. Люди, которые работают в кино, не нервные. До такого обычно не доходит: все разборки, даже денежные, решаются в судах», — считает он.

Фото: Netflix Кадр из сериала «Задача трех тел»

Каким получился в итоге сериал «Задача трех тел»

Планировалось, что «Задача трех тел» будет выпущена в июле 2016 года, но работа над ее созданием была приостановлена из-за проблем на съемочной площадке — команда постпродакшна и специалистов по визуальным эффектам была уволена в полном составе. Премьеру перенесли на 2017-й, но вскоре она вновь отложилась.

В итоге первый сезон сериала, который рассказывает о контакте с внеземными цивилизациями, вышел на Netflix 21 марта 2024 года, накануне оглашения приговора юристу. Телеэкранизация набрала 11 млн просмотров за четыре дня и заняла первое место по популярности на сайте — агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Критики называют проект фантастически амбициозным сай-фай с неплохой игрой актеров и масштабным сюжетом.

Продюсерами сериала выступили создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс, Райан Джонсон, Розамунд Пайк и компания Брэда Питта Plan B. Бюджет восьми эпизодов «Задача трех тел» составил 160 млн долларов — сериал стал одним из самых дорогих проектов Netflix.

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