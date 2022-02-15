Дорожно-транспортное ЧП: власти Канады снимут блокаду дорог и городов силой

Власти Канады официально объявили по всей стране режим чрезвычайного положения, сочтя, что длящиеся уже несколько недель протесты водителей грузовиков против коронавирусных ограничений правительства вышли за рамки мирных демонстраций и в воздухе запахло «цветной революцией». Дальнобойщики, которые изначально блокировали только Парламентский холм в столице страны Оттаве, видя отсутствие реакции властей и невнятность их ответа, с каждым днём всё больше входили во вкус. Эта активность стала беспокоить и южного соседа Канады после того, как водители перекрыли автомобильный мост на границе с США. После того как из Вашингтона убедительно попросили Оттаву прекратить наконец анархию, премьер-министр Джастин Трюдо ввёл в действие долгие годы «спящий» закон о ЧП.

Поведение Трюдо в первые недели нынешнего кризиса не делало ему чести как главе правительства. Сперва он вообще попытался спрятать голову в песок, уехав из федеральной столицы под предлогом заражения коронавирусом.

Только после того, как городской совет Оттавы выбросил белый флаг и публично признал, что власть в городе перешла к протестующим, премьер-министр решился на то, чтобы приструнить активистов « Конвоя Свободы », которые чем дальше, тем больше забывали о первоначальной цели своего автопробега на Оттаву и быстро эволюционировали в неуправляемую толпу мародёров (которых полиция и многие жители канадской столицы называют сейчас « оккупантами »).

Свобода под конвоем

В понедельник Джастин Трюдо провёл консультации с премьер-министрами провинций, членами своего кабинета и лидерами оппозиционных партий в парламенте. По итогам этих консультаций премьер и объявил, что со вторника федеральное правительство будет вправе использовать силовые действия, если дальнобойщики и примкнувшие к ним разношёрстные любители побузить не разойдутся добровольно.

Это уже не мирный протест. Это незаконная блокада, нарушающая нормальную жизнь огромного числа канадцев. Мы должны обеспечить их безопасность, сохранить рабочие места, восстановить доверие к нашим институтам, которые гарантируют канадцам их свободы, — объяснил Трюдо необходимость введения в силу закона о ЧП.

Ryan Remiorz/Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом премьер добавил, что режим ЧП не подразумевает привлечения вооружённых сил к разгону демонстрантов либо какие-то ограничения гражданских прав и свобод за пределами ограниченных участков, где дальнобойщики непосредственно «нарушают нормальную жизнь» местного населения.

В частности, министр финансов Кристия Фриланд объявила , что с сегодняшнего дня объявляются незаконными любые пожертвования на счета организаторов «Конвоя Свободы», которые к 15 февраля успели собрать несколько десятков миллионов долларов. Также аннулируются страховки (аналоги российского ОСАГО) для владельцев грузовиков, участвующих в акциях протеста. Пожертвования «конвойщикам» Фриланд назвала «финансированием террористической деятельности».

Сам Джастин Трюдо на этой же пресс-конференции назвал участников «Конвоя Свободы» расистами и фашистами, что моментально вызвало жёсткую отповедь со стороны тех канадцев, которые искренне приветствовали (во всяком случае, на первом этапе) марш водителей фур, видя в них выразителей и своего недовольства — не только пандемическими ограничениями, но и социальной политикой либерального кабинета в целом.

Крупнейшая правозащитная организация Канады, Canadian Civil Liberties Association , заявила, что действия дальнобойщиков вообще не подпадают под основания для введения ЧП, как это записано в законе 1988 года Emergencies Act.

CCLA цитирует положение этого документа, в котором говорится, что «ЧП может вводиться с целью обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности Канады».

La Loi sur les mesures dâurgence ne peut Ãªtre invoquÃ©e, selon ses propres termes, que lorsquâune situation Â«âmenace sÃ©rieusement la capacitÃ© du gouvernement du Canada de garantir la souverainetÃ©, la sÃ©curitÃ© et lâintÃ©gritÃ© territoriale du paysâÂ» — Canadian Civil Liberties Association (@cancivlib) February 15, 2022

Это положение показывает, что авторы закона держали в уме всё тех же сепаратистов-квебекуа, но ни одно из требований участников сегодняшних протестов не посягает на единство второй по величине страны мира. Более того, по мнению CCLA, введение режима ЧП только добавит энергии протестующим, которые будут ещё жёстче стоять на своём теперь уже и в том числе из «спортивного интереса» (который обычно в Канаде сосредоточен преимущественно на хоккее).

Западная цивилизация в опасности

Примечательно, что решение канадских властей ограничить свободы участников «Конвоя Свободы» вызвало критику преимущественно со стороны консервативных кругов.

Так, бывший советник в администрации Дональда Трампа, Стивен Миллер, вообще сравнил канадского премьера (который является лидером Либеральной партии) с фашистским диктатором Бенито Муссолини.

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Современные левые либералы отличаются от фашистов на какой-нибудь волосок. Вся эта культура отмены стоит на сокрушении любого несогласия. Отсюда всего шажок до репрессий против политических оппонентов. Я считаю, что все, кому дороги свободы западной цивилизации, должны быть обеспокоены нынешними тенденциями, — заявил он в эфире телеканала Fox News.

Решение о введении ЧП (которое по совпадению пришлось на национальный праздник — День канадского флага) осудили политически активные граждане не только в Канаде, но и в других странах, где тамошние дальнобойщики устраивают аналогичные марши, вдохновлённые первоначальными успехами своих канадских коллег. Такие марши «в канадском стиле» (как автомобильные, так и пешеходные) сегодня проходят, к примеру, в Австралии, Израиле и Франции. Дурной пример заразителен.

Двое мужчин патрулируют с собаками перед грузовиками, пересекая Веллингтон-стрит в Оттаве, Канада, 10 февраля 2022 года Lin Wei/XinHua/Global Look Press

По мнению ряда консервативных политологов, антикоронавирусные меры всех правительств мира никогда и не ставили первоочередной задачей обуздание эпидемии.

Слабые и неэффективные политические лидеры не изменили курс, даже когда пик пандемии был пройден. С самого начала было ясно, что повсюду власти использовали коронавирус как предлог для усиления контроля за обществом и как инструмент подавления оппозиции, — считает американский политобозреватель Лаура Инграм.

Джастину Трюдо ожидаемо «прилетело» и слева, и справа, поскольку ни один политический лидер в мире никогда не снискал себе популярности за любые шаги, так или иначе касающиеся антиковидных ограничений, сказал NEWS.ru американист Павел Шариков.

Для кабинета Трюдо такая реакция на введение ЧП была совершенно ожидаемой, и никакой катастрофой она для либералов не станет. Они прекрасно осведомлены, что основные антиваксеры группируются именно на правом, консервативном фланге. Для них любые попытки правительств ввести контроль за поведением частных граждан — это близкая к религиозному фанатизму вера в то, что власти спят и видят, как бы заставить всё население маршировать в ногу. Павел Шариков руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН

Закономерно и то, что критиков решения о введении ЧП нашлось в Канаде и США намного больше, чем сторонников. По мнению Шарикова, даже те, кому шумные протесты дальнобойщиков реально мешают спокойно жить, часто готовы смириться с «бытовыми неудобствами» ради удовольствия наблюдать, как власти растеряны перед лицом стихийного протеста, в котором, как сам Трюдо уверяет, участвует «крохотное меньшинство» сограждан.

Закон — что дышло

Нынешний закон о ЧП был принят в 1988 году, и тогда законодатели тоже «держали в уме» возможность повторения массового гражданского неповиновения в Квебеке. Им не приходило в голову, что закон может быть использован для того, чтобы держать в ежовых рукавицах граждан, выступающих с неполитическими требованиями (каковыми первоначально и являлись требования дальнобойщиков об отмене требования об обязательной вакцинации для въезжающих в Канаду из-за рубежа).

Сторонники, держащие канадские флаги, стоят на эстакаде и приветствуют проезжающие мимо грузовики, сигналя им клаксонами, когда они едут по шоссе 400 в Торонто Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Своим сегодняшним решением Джастин Трюдо сразу вошёл в историю страны как первый глава её правительства, «разбудивший» до того ни разу не применявшийся закон. Хотя за спиной нынешнего премьера маячит тень его отца Пьера Трюдо, который в октябре — декабре 1970 года также ввёл чрезвычайное положение в Квебеке на волне террора, развязанного сепаратистами из Front de libération du Québec. Однако тогда режим ЧП ограничился крупнейшим городом мятежной франкофонной провинции, Монреалем. Сейчас же власти намерены сокрушать нарушителей порядка в обычно сонной Стране кленового листа повсеместно, «от моря до моря» (девиз на гербе Канады).

Но точно так же и Пьер Трюдо использовал закон 56-летней давности, принятый ещё в начале Первой мировой войны и направленный не против квебекских сепаратистов (которых тогда как оформленного движения не существовало), а с целью контроля за выходцами из враждебной Германской империи.

Закон 1914 года, так называемый War Measures Act, показал, что грамотно составленный законодательный акт, как хорошее вино, со временем не теряет своих качеств. Как будет действовать принятый в совершенно других обстоятельствах и по другому поводу Emergency Act 1988 года, станет понятно в ближайшие дни.

Массовые протесты водителей большегрузных фур начались в Канаде 22 января. Неделю спустя скопление сотен грузовиков вызвало коллапс всей жизни в Оттаве.