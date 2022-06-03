«Дорогого стоит»: МИД РФ поблагодарил Анкару за предложение посредничества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва всегда выражает благодарность своим партнерам за прилагаемые усилия в переговорном процессе с Киевом, однако на настоящий момент нет никакой фактуры рассуждать о посредничестве Турции в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести в Стамбуле встречу Москвы и Киева с участием представителей ООН.

Мы всегда благодарны странам, политическим деятелям, главам государств, которые выступают за какую-то посредническую функцию, предлагают свои усилия. Особенно это приобретает значимость на фоне того, сколько стран, наоборот, вопреки собственным законам и традициям продолжают вести агрессивную риторику и отказываются от мирного хода урегулирования и от любых попыток дипломатических усилий. Любые помыслы о мирном посредничестве всегда дорогого стоят. Но пока у меня нет никакой фактуры, чтобы даже в теоретическом плане рассуждать об этом, — сказала Захарова.

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган выразил готовность организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций и принять участие в возможном механизме наблюдения, если обе стороны достигнут принципиального соглашения​.

Также турецкий лидер во время телефонных переговоров подчеркнул необходимость скорейшего установления мира между Россией и Украиной. Он отметил, что важно как можно быстрее принять меры для устранения негативных последствий спецоперации и укрепления доверия.