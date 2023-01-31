«Дорогая игрушка»: экс-разведчик США о поставках F-16 Киеву Экс-разведчик Риттер: поставки истребителей F-16 обременят Запад и разозлят Россию

Фото: Airman Brittany Auld

Истребители F-16 станут для ВСУ «дорогой игрушкой», так как применить их в боевых действиях будет трудно из-за отсутствия подготовленных летчиков и необходимой военной инфраструктуры, рассказал «ПолитЭксперту» экс-разведчик США Скотт Риттер. По его словам, поставки обременили бы Запад и разозлили бы Россию, спровоцировав эскалацию украинского конфликта. Эксперт уверен, что F-16 на поле боля ничего не решат.

Даже если самолеты предоставят, они попадут сразу в боевые условия, где по ним будут стрелять. Это будет просто самоубийство, которое стоит много миллиардов долларов, которое проспонсирует Запад. Это никому не принесет ничего хорошего. Это просто обременит Запад и разозлит Россию, ― заявил Риттер.

Экс-разведчик заявил, что поставить Киеву современные истребители значит «искушать судьбу», так как Западу до сих пор неизвестно, как Россия отреагирует на появление танков в зоне соприкосновения.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что страна готова рассмотреть вопрос передачи истребителей F-16 Киеву. Глава правительства добавил, что в настоящий момент такие запросы со стороны властей Украины не поступали. Он отметил, что у Нидерландов «нет табу» в вопросах поставок военной помощи Киеву. Он назвал «большим шагом» идею передачи Киеву истребителей.