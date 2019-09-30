https://static.news.ru/photo/57b2d76c-e34c-11e9-85bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/Global Look Press

Сотрудник американской разведки, который написал жалобу на президента США Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, получил федеральную защиту из-за угроз.

Он лично попросил защиты из-за обеспокоенности за свою безопасность, сообщает телекомпания CBS.

В сообщении также говорится, что в качестве вознаграждения за информацию была выделена сумма в размере $50 тысяч, информирует Life .

Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Также сообщалось, что после раскрытия содержания беседы Трампа с Зеленским на сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой потребовал обнародовать стенограммы переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее писал News.ru, больше 60% жителей Соединённых Штатов считают, что телефонный разговор Трампа с Зеленским является большой проблемой.