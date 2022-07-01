Донецк перейдет на российский телефонный код Мэр Донецка сообщил о переходе города с украинского телефонного кода на российский

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Донецк перейдет с украинского телефонного кода на российский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856), — заявил он.

Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7, передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в администрации областей. Отмечается, что в регионах заработали российские сотовые операторы.

Глава военно-гражданской администрации Херсноской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что операторы мобильной связи из России начали работать на территории области. Также стало известно, что в Херсонской и Запорожской областях в скором времени начнут выдавать автомобильные номера российского образца. Атаман Запорожской области Сергей Юрченко добавил, что в регионах сейчас создаются специальные регистрационные органы.