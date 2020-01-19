Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ. Своё заявление народный избранник сделал на митинге в Симферополе.
Об этом
Уверен в том, что Донецкая и Луганская народная республики будут вписаны в Конституцию Российской Федерации, как полноправные её субъекты, — отметил Козенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидевка заявил: каждый житель Донбасса мечтает о вхождении региона в состав Российской Федерации. Он выразил уверенность в том, что об этом мечтают жители как ДНР, так и ЛНР. По мнению главы Народного совета, такая позиция является логичным продолжением выбора, сделанного в мае 2014 года жителями республик.
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