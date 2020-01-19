Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Директор «410-го завода гражданской авиации» Украины Алексей Попов был вынужден покинуть свою должность после грандиозного скандала. Его уволили за фото в форме российского военного пилота, которое было сделано четыре года назад.

Как рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов, бывший директор авиазавода из-за данной фотографии не прошёл проверку СБУ. Снимок был сделан во время посещения Поповым авиасалона МАКС в 2015 году. По...