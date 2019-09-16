https://static.news.ru/photo/dcfd0f46-d898-11e9-b4b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: police.dn.ua

Ранее судимого 28-летнего жителя Мариуполя, участвовавшего на стороне ополченцев в донбасском конфликте, застрелили на пороге собственной квартиры. О выстрелах в подъезде рассказала соседка.

В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл — застрелили, — сообщили в управлении Национальной полиции Украины в Донецкой области.

Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства преступления. Предполагаемый убийца — мужчина 30–40 лет спортивного телосложения — был одет в чёрные футболку и брюки. Уголовное дело квалифицировано по статье «Умышленное убийство».

Как писал News.ru, украинские силовики разместили артиллерию и танки в жилых районах Донбасса, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его словам, разведка ДНР зафиксировала вблизи жилых домов три единицы 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика», два танка и четыре артиллерийских гаубицы Д-30. Басурин отметил, что при этом военные продолжают глушить сигнал беспилотников миссии ОБСЕ с помощью группы радиоэлектронной борьбы с целью скрыть вооружение.