Донбасский статус: Москва указала Киеву путь к выполнению его обязательств

Обращение Госдумы к президенту России о признании независимости ДНР и ЛНР, как и ожидалось, получило громкий международный резонанс. Первыми из мировых лидеров его прокомментировали президент РФ Путин и канцлер ФРГ Шольц. Российский лидер отметил , что «мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений». Германский канцлер заявил, что признание этих республик станет политической катастрофой. Диаметрально противоположные взгляды на думское обращение высказывают в Москве и Киеве. О ключевых аргументах в этих дискуссиях — в материале NEWS.ru.

Обращение к президенту России о признании ДНР и ЛНР инициировали коммунисты, но подержали его во время голосования все парламентские фракции, кроме «Новых людей». Результат был предсказуем — одобрил документ 351 депутат из 368. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов возмутился коллегами из фракции «Новые люди», назвав их «старыми приспособленцами». В свою очередь, проголосовавшие против обращения депутаты напомнили , что на выборах они обещали своим избирателям не войну, а борьбу с бедностью, призвав отказаться от поисков внешних врагов.

Президент РФ может признать независимость республик Донбасса и без обращения, но в данном случае это «красные линии» для Киева, пренебрежение которыми создаст угрозу для урегулирования в Донбассе, отметил в беседе с NEWS.ru заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Президент России имеет теперь все основания заявить украинским властям: поскольку Дума ко мне обратилась, мы устанавливаем конкретный временной срок для выполнения « формулы Штайнмайера ». Если вы не выполните договорённости «нормандской четвёрки», то я пойду навстречу Думе в признании республик Донбасса. Решение принимаете вы! Всем понятно, что Украина, при попустительстве Франции и Германии, просто тянет время — семь лет занимается «итальянской забастовкой». Владимир Жарихин заместитель директора Института стран СНГ заместитель директора Института стран СНГ

Владимир Жарихин провёл аналогию с угрозами США о введении жёстких санкций в отношении России, если «она нападёт на Украину». Теперь Кремль отвечает похожими методами политического убеждения.

В Киеве предложение Госдумы о признании независимости республик Донбасса назвали началом окончательного разрушения Минских соглашений. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает , что принятие подобного обращения в день визита канцлера Шольца в Москву говорит о «неуважении к германской стороне как к участнице „нормандского формата“».

Член политсовета украинской партии «Держава» Александр Семченко в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что обращение Госдумы украинские власти посчитали «свежим» аргументом в пользу утверждения о неконструктивной позиции России.

Никаких плюсов эта инициатива не даёт ни Москве, ни Луганску с Донецком, но зато Киеву и Западу она даёт возможность активизироваться, показывая общественному мнению, у кого какая позиция в урегулировании конфликта. По содержанию документа у меня вопрос к КПРФ: какую территорию она предложила признать независимой? С точки зрения Донецка и Луганска, ДНР и ЛНР — это полноценные территории Донецкой и Луганской областей. Но на самом деле они контролируют менее их трети. Получается, что коммунисты, как в пословице, «прокукарекали, а там хоть не рассветай!», — заключил украинский политик.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров kremlin.ru

Депутаты Госдумы обосновывали обращение о независимости республик Донбасса в том числе и военными приготовлениями Киева. Угроза военного нападения велика, считают не только на Охотном ряду, но и в Кремле. Из Донецка сообщают , что ВСУ разместили более двух десятков танков у посёлка Подлесное возле линии соприкосновения в Донбассе.

Признание независимости двух республик могло бы дать гарантии безопасности их населению, заявил в беседе с NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Население ДНР и ЛНР в значительной мере уже состоит из российских граждан. Они голосуют на российских выборах, поддерживают политику Москвы. Но есть у этой инициативы и минусы. Признание приведёт к завершению минского процесса. И ответственность возложат за это на Москву — со всеми политическими и репутационными издержками. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам гендиректор Российского совета по международным делам

На взгляд Андрея Кортунова, если признание будет сопровождаться подписанием договоров об оказании помощи с размещением военных баз, то Запад получает возможность обвинить Россию в скрытой агрессии. За этим следует ожидать санкции, пакет которых США и их партнёры уже подготовили. Не совсем понятны и стратегические планы Москвы в отношении ДНР и ЛНР. Опыт признанных Москвой в 2008 году независимыми Абхазии и Южной Осетии показывает, что они так и не стали полноценными субъектами международного права, эти кавказские республики по-прежнему нуждаются в постоянной российской помощи. Донбассу потребуется помощь в гораздо больших объёмах, учитывая, что там проживает около трёх миллионов человек, а в Абхазии и Южной Осетии — примерно в десять раз меньше. На экономику России ляжет нелегкое бремя, при сомнительных перспективах окончательного урегулирования, заключил политолог.

Готовы ли россияне поделиться своими «13-ми зарплатами» и другими средствами ради признания независимости республик Донбасса? Судя по тому, что это громкое заявление в стенах Госдумы одного из руководителей ЦК КПРФ Казбека Тайсаева, не поддержали даже его однопартийцы, не говоря уже о простых россиянах, подобный альтруизм не сможет принять массового характера. Социологи уже несколько лет фиксируют падение интереса россиян к теме независимости самопровозглашённых республик Донбасса. Значит, эффект духоподъёмности по аналогии с Крымской весной уже невозможен.

Депутат Государственной думы Казбек Тайсаев Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В тоже время эксперты полагают, что обращение о признании республик Донбасса в реальности Кремль реализовывать не собирается. Он может остановиться в своих инициативах, если увидит, что президент Зеленский согласен на особый статус Донбасса. Похоже, что украинский лидер воспринял этот сигнал как возможность продолжить свою игру, пообещав канцлеру Германии представить соответствующий проект. При этом украинские власти тут же попытались успокоить своё общество — на следующий день после заявлений Штольца вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук сообщила , что референдум по Минским соглашениям возможен только в случае «если не останется других вариантов и других инструментов». Не секрет, что «других инструментов» у Киева припасено множество: в первую очередь он призывает решить вопросы безопасности на юго-востоке, передать под его контроль всю российско-украинскую границу и т.д. Выходит, «объективных причин» затянуть свои обещания у команды Зеленского достаточно.

Затянувшийся переговорный процесс в отношении юго-восточных регионов Украины можно оправдать лишь классической фразой многолетнего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко о том, что «лучше десять лет переговоров, чем один день войны». Но даже на Украине многие эксперты в беседах с NEWS.ru выражали надежду, что столь длительного срока для решения проблем не понадобится. В марте 2024 года должны пройти очередные выборы президента Украины, по итогам которых к власти может прийти более искусная политическая команда, способная добиваться компромиссов с Москвой по многим вопросам, в том числе и по Донбассу.