1 октября в Варшаве прошла оппозиционная акция «Марш миллиона сердец», в которой приняли участие сотни тысяч человек. Ее организатором стал бывший премьер-министр Польши и лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.
Массовый марш прошел в центре Варшавы. Оппозиция обвинила правящую партию «Право и справедливость» в многочисленных нарушениях закона, стремлении вывести страну из Европейского союза, финансовых махинациях, ограничении прав человека. Туск назвал марш «символом возрождения» и заверил своих сторонникам, что эта массовая акция станет переломным моментом перед выборами и поможет оппозиции привлечь новые голоса избирателей.
«Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства», — сказал Туск.
Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск вернулся в политику несколько лет назад, пообещав вдохнуть новую жизнь в свою партию и отобрать власть у партии «Право и справедливость».
Марш оппозиции прошел в преддверии парламентских выборов, намеченных на 15 октября. За победу борются две политические силы: правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского и оппозиция во главе с Туском.
Как прошла манифестация в Варшаве — в галерее NEWS.ru.
Фото: IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI/Global Look Press
Сотни тысяч человек приняли участие в марше в Варшаве
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Туск выступает на сцене во время «Марша миллиона сердец»
Фото: IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI/Global Look Press
Оппозиционеры намерены отобрать власть у партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость»
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
На лице женщины во время марша рисуют красно-белое сердце
Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press
«Марш миллиона сердец» продемонстрировал единство оппозиции
Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сторонник Туска несет плакат с надписью «Польша -- это не ПиС» на оппозиционной акции
Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press
Польская оппозиция настроена победить правящую партию
Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press
Избирательница держит сердце, символ «Марша миллиона сердец»
Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press
Женщина держит плакат с портретом лидера партии ПиС Ярослава Качиньского с надписью «На свалку истории» во время марша в Варшаве