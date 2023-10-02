Сотни тысяч поляков протестуют в Варшаве: кадры «Марша миллионов сердец» Экс-премьер Польши Туск организовал акцию протеста против правящей партии

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Люди размахивают польскими флагами и выкрикивают лозунги во время «Марша миллиона сердец»

1 октября в Варшаве прошла оппозиционная акция «Марш миллиона сердец», в которой приняли участие сотни тысяч человек. Ее организатором стал бывший премьер-министр Польши и лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.

Массовый марш прошел в центре Варшавы. Оппозиция обвинила правящую партию «Право и справедливость» в многочисленных нарушениях закона, стремлении вывести страну из Европейского союза, финансовых махинациях, ограничении прав человека. Туск назвал марш «символом возрождения» и заверил своих сторонникам, что эта массовая акция станет переломным моментом перед выборами и поможет оппозиции привлечь новые голоса избирателей.

«Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства», — сказал Туск.

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск вернулся в политику несколько лет назад, пообещав вдохнуть новую жизнь в свою партию и отобрать власть у партии «Право и справедливость».

Марш оппозиции прошел в преддверии парламентских выборов, намеченных на 15 октября. За победу борются две политические силы: правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского и оппозиция во главе с Туском.

Как прошла манифестация в Варшаве — в галерее NEWS.ru.