1 октября в Варшаве прошла оппозиционная акция «Марш миллиона сердец», в которой приняли участие сотни тысяч человек. Ее организатором стал бывший премьер-министр Польши и лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.

Массовый марш прошел в центре Варшавы. Оппозиция обвинила правящую партию «Право и справедливость» в многочисленных нарушениях закона, стремлении вывести страну из Европейского союза, финансовых махинациях, ограничении прав человека. Туск назвал марш «символом возрождения» и заверил своих сторонникам, что эта массовая акция станет переломным моментом перед выборами и поможет оппозиции привлечь новые голоса избирателей.

«Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства», — сказал Туск.

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск вернулся в политику несколько лет назад, пообещав вдохнуть новую жизнь в свою партию и отобрать власть у партии «Право и справедливость».

Марш оппозиции прошел в преддверии парламентских выборов, намеченных на 15 октября. За победу борются две политические силы: правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского и оппозиция во главе с Туском.

Как прошла манифестация в Варшаве — в галерее NEWS.ru.

 

 

Сотни тысяч человек приняли участие в марше в Варшаве

Фото: IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI/Global Look Press

Сотни тысяч человек приняли участие в марше в Варшаве

Дональд Туск выступает на сцене во время «Марша миллиона сердец»

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Туск выступает на сцене во время «Марша миллиона сердец»

Оппозиционеры намерены отобрать власть у партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость»

Фото: IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI/Global Look Press

Оппозиционеры намерены отобрать власть у партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость»

На лице женщины во время марша рисуют красно-белое сердце

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

На лице женщины во время марша рисуют красно-белое сердце

«Марш миллиона сердец» продемонстрировал единство оппозиции

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

«Марш миллиона сердец» продемонстрировал единство оппозиции

Сторонник Туска несет плакат с надписью «Польша -- это не ПиС» на оппозиционной акции

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сторонник Туска несет плакат с надписью «Польша -- это не ПиС» на оппозиционной акции

Польская оппозиция настроена победить правящую партию

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польская оппозиция настроена победить правящую партию

Избирательница держит сердце, символ «Марша миллиона сердец»

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избирательница держит сердце, символ «Марша миллиона сердец»

Женщина держит плакат с портретом лидера партии ПиС Ярослава Качиньского с надписью «На свалку истории» во время марша в Варшаве

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщина держит плакат с портретом лидера партии ПиС Ярослава Качиньского с надписью «На свалку истории» во время марша в Варшаве

Люди поднялись высоко, чтобы увидеть политических лидеров во время оппозиционного марша

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Люди поднялись высоко, чтобы увидеть политических лидеров во время оппозиционного марша