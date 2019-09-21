https://static.news.ru/photo/932ea6e4-dd3f-11e9-969f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Евросоюз, Франция и Германия выделяют на поддержку Украины недостаточно денег. Они должны тратить больше, считает политик.

Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины. Сейчас они выделяют меньше средств по сравнению с США, — передаёт слова Трампа РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, глава США считает, что действия Вашингтона на Украине раздражают Россию и являются бессмысленными. По его мнению, с РФ необходимо иметь дружеские отношения.

Также известно, что американский лидер отказывается назначить конкретную дату встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Однако сотрудники Белого дома хотят, чтобы она всё же состоялась.