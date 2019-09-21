Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Евросоюз, Франция и Германия выделяют на поддержку Украины недостаточно денег. Они должны тратить больше, считает политик.
Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины. Сейчас они выделяют меньше средств по сравнению с США, —
передаётслова Трампа РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, глава США считает, что действия Вашингтона на Украине раздражают Россию и являются бессмысленными. По его мнению, с РФ необходимо иметь дружеские отношения.
Также известно, что американский лидер отказывается назначить конкретную дату встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Однако сотрудники Белого дома хотят, чтобы она всё же состоялась.