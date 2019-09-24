https://static.news.ru/photo/a12f2a52-df01-11e9-be89-fa163e074e61_660.jpg Нарендра Моди и Дональд Трамп Фото: Narendra Modi/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сравнил премьер-министра Индии Нарендру Моди с «королём рок-н-ролла» Элвисом Пресли. Глава Белого дома вспомнил выступление индийского политика перед представителями диаспоры в городе Хьюстон.

Они (собравшиеся. — News.ru) любят этого джентльмена (Моди. — News.ru). Люди сходили с ума. Он был как Элвис, — цитирует Трампа ТАСС .

По словам американского президента, он испытывает к индийскому премьеру уважение и восхищение.

Он отличный джентльмен, он прекрасный лидер. <...> Я помню Индию раньше, она была очень разорванной, было много разногласий и борьбы, он все это примирил, как это сделал бы отец. Возможно, он отец Индии, — добавил политик.

Как писал News.ru, ранее Моди назвал Трампа великим американским президентом. В свою очередь, глава Белого дома анонсировал первые совместные военные учения США и Индии, которые запланированы на ноябрь.