Трамп призвал Россию и Украину к переговорам

Бывший президент США Дональд Трамп призвал найти взаимоприемлемое решение как для России, так и для Украины, положив конец конфликту двух стран в ближайшее время. По его словам, которые приводит The Hill, данного конфликта «никогда не должно было случиться», а нежелание обеих сторон сесть и выработать соглашения «не имеет смысла».

Если они не сделают этого в ближайшее время, не останется ничего, кроме смерти, разрушения и бойни, — добавил Трамп.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что динамика переговоров Москвы с Киевом оставляет желать лучшего, поскольку Украина непостоянна в своих требованиях и часто меняет свою позицию, в том числе по согласованным моментам.

Эксперты полагают, что ни Россия, ни Украина не заинтересованы в переговорах, так как Россия рассчитывает на силовое решение проблемы и успехи в области спецоперации, а Украина — на поддержку Европы и США, а также на продолжающиеся санкции, призванные подорвать экономическое положение России. Кроме того, Запад всё чаще заявляет о возможности решить конфликт военным путём.