Дональд Трамп отреагировал на теракт в Вене

https://static.news.ru/photo/2884c118-1da1-11eb-8fa2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказался в связи с терактом в Вене. Американский лидер вновь призвал к борьбе с террористами.

Мы молимся за жителей Вены после ещё одного подлого теракта в Европе. Необходимо остановить эти злостные атаки на невинных людей. США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами, включая радикальных исламистов, — написал Трамп в Twitter.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Вечером 2 ноября около 20:00 по местному времени группа неизвестных устроила стрельбу возле синагоги в Вене. По последним данным, погибло три человека, также уничтожен один из нападавших.

Остальные преступники скрылись. Полиция Австрии продолжает поиски. Меры безопасности в стране усилены, власти рекомендуют гражданам избегать общественных мест и не выходить на улицу без необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что соболезнования жителям Австрии выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что посольство РФ в австрийской столице вместе с местными компетентными органами выясняет гражданскую принадлежность убитых и пострадавших в ходе атаки неизвестных.