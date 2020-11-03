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Дональд Трамп отреагировал на теракт в Вене

09:39, 03 ноября 2020 18
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказался в связи с терактом в Вене. Американский лидер вновь призвал к борьбе с террористами.

Мы молимся за жителей Вены после ещё одного подлого теракта в Европе. Необходимо остановить эти злостные атаки на невинных людей. США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами, включая радикальных исламистов, — написал Трамп в Twitter.

Вечером 2 ноября около 20:00 по местному времени группа неизвестных устроила стрельбу возле синагоги в Вене. По последним данным, погибло три человека, также уничтожен один из нападавших.

Остальные преступники скрылись. Полиция Австрии продолжает поиски. Меры безопасности в стране усилены, власти рекомендуют гражданам избегать общественных мест и не выходить на улицу без необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что соболезнования жителям Австрии выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что посольство РФ в австрийской столице вместе с местными компетентными органами выясняет гражданскую принадлежность убитых и пострадавших в ходе атаки неизвестных.

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