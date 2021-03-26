Доминикана меняет правила въезда для иностранцев с 1 апреля

https://static.news.ru/photo/61306584-8eea-11eb-bd21-96000091f725_660.jpg Фото: Martina Katz/Global Look Press

Доминиканская Республика с 1 апреля 2021 года введёт единую электронную анкету и QR-код для иностранных гостей, рассказали 26 марта в Министерстве туризма страны. Для облегчения перехода от бумажной формы к цифровой до 31 марта продолжат принимать оба варианта, с 1 апреля модернизированная версия станет обязательной.

Бланк доступен на русском, английском, испанском, французском, итальянском, португальском и немецком языках. От туриста потребуют предоставить номер паспорта, адрес в стране проживания и места назначения в Доминикане, данные для таможенной службы и декларацию (аффидевит) о состоянии здоровья, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

После заполнения программа сгенерирует QR-код. Его нужно сохранить и предъявить в аэропорту прибытия. Пассажира обяжут заполнить два документа — для посещения Доминиканы и для выезда. То есть нужно получить два QR-кода. По прибытии предъявляется только QR-код на визит.

Его можно распечатать либо предоставить в виде скриншота. QR-код на выезд предъявлять не нужно, он лишь подтверждает то, что данные были введены верно. Анкету нужно будет заполнить минимум за трое суток до вылета. В крайнем случае в воздушных гаванях страны есть бесплатный доступ в Интернет. Прямые рейсы между РФ и Доминиканой пока не открылись, хотя в ноябре 2020-го аналитики прогнозировали возобновление беспересадочных перелётов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Бали перечислили курорты, которые войдут в «зелёную зону» для приёма иностранных путешественников, заявили в Ассоциации туроператоров. Например, губернатор острова Ваян Костер сообщил, что туристам разрешат приехать в Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Решение приняли после одобрения Минздрава, Минтуризма и креативной экономики Индонезии. Первоначально в списке значились Кута и Нуса-Пенида, однако зарубежных гостей пока туда не пустят. Формирование «зелёных зон» является частью общенациональной программы COVID-19 Safe Travel. Стратегия предполагает вакцинацию всех, кто проживает и работает в таких специально отведённых районах.