Зеленский дал уехавшим за границу украинцам 24 часа на возвращение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады и олигархов, которые выехали за границу, вернуться. На это глава государства дал сутки. Трансляция брифинга велась в Facebook Офиса украинского президента.

И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу. – NEWS.ru) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты. – NEWS.ru) всё-таки вернулись в государство… считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьёзные выводы, — сказал Зеленский.

Он отметил, что влаcть, в том числе парламент, должна своим примером давать сигналы народу к единству. Зеленский подчеркнул, что его семья остаётся на Украине вместе с ним. Президент не стал уточнять, депутаты каких партий покинули cтрану.

Также большая проблема с олигархами – здесь государство влиять на бизнес не может и не будет. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство, — заявил глава государства.

Он пояснил, что речь идёт об «участниках приватизации», которые получили от государства «большой шанс».

Ранее украинские СМИ сообщили, что местные олигархи массово улетают из страны. Для этих целей они используют чартерные рейсы. Отмечается, что только за 13 февраля с Украины вылетело около 20 чартеров и частных самолётов. Кроме того, до 13 февраля из страны сбежали не менее восьми бизнесменов, среди которых были депутаты Верховной рады Украины.