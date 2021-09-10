Читатели британской газеты Daily Express высказались об окончании укладки газопровода «Северный поток — 2». Большинство пользователей считают, что РФ является надёжным поставщиком энергоресурсов. По их мнению, новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из Европы.

Некоторые читатели напомнили, что Россия продаёт газ в Западную Европу с 1922 года. Они полагают, что «Северный поток — 2» значительно увеличит поставки сырья. Другие пользователи обратили внимание на то, что постоянные попытки США помешать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием защитить поставки энергоносителей в Европу.

Нашлись и те, кто считает, что из-за строительства «Северного потока — 2» единственным победителем является РФ, а конкретно российский лидер Владимир Путин.

Единственный победитель — это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками, — написал один из читателей.

Ещё один читатель убеждён, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет американский лидер Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь».

Ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн заявил, что американская сторона будет сдерживать запуск газопровода «Северный поток — 2», несмотря на завершение его строительства. Американский дипломат Курт Волкер заявил, что сейчас США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами. По его словам, тот факт, что России позволили построить трубопровод без новых санкций, объясняется исключительно финансовыми выгодами.