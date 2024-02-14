«Должны были убить в Киеве»: Зеленский правда готовил покушение на Макрона?

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Французские источники начали распространять информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовил покушение на коллегу Эммануэля Макрона. Правдивы ли такие данные, зачем это нужно Зеленскому?

Зачем Зеленский хотел убить Макрона

Во французских социальных сетях расходится сюжет телеканала France 24, в котором утверждается, что Зеленский собирался устроить покушение на президента Франции. По данным СМИ, «Макрона должны были убить во время его визита в Киев». Однако поездка французского лидера отменилась накануне запланированной даты. Телеканал обнародовал скриншоты переписки лица, как утверждается, из круга экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который рассказывает о гипотетической возможности покушения.

По данным France 24, ответственность за нападение планировалось переложить на Россию, чтобы привлечь внимание к ситуации на Украине и увеличить помощь со стороны Запада. Из скриншотов следует, что подготовку к операции координировал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Отмечается, что план покушения провалился именно из-за Залужного, который передал информацию французам, после чего Макрон не полетел в Киев.

Визит Макрона на Украину планировался с 13 по 14 февраля. 11 февраля Париж принял решение отложить поездку французского лидера из соображений безопасности.

Правда ли, что Зеленский готовил покушение на Макрона?

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, слухи о намерениях Зеленского организовать покушение на Макрона распускаются для того, чтобы оправдать отмену поездки французского лидера в Киев.

«Не совсем понятно, почему выбран именно Макрон. Ведь в адрес других западных лидеров точно так же можно было организовать ряд провокационных покушений, которые можно было бы использовать для обвинений против России», — заявил он в беседе с Life.ru.

Безпалько добавил, что покушение Зеленского на Макрона — «совершенно фантастический сценарий», однако в случае такого исхода Запад действительно бы стал обвинять Москву.

«В данной ситуации необходимо срочное вмешательство стран НАТО, Франции, всех для того, чтобы помочь сражаться против этих „агрессоров“», — констатировал политолог.

Через некоторое время после появления соответствующих сообщений телеканал France24 опроверг информацию о наличии в своем эфире сюжета об имевшей место подготовке покушения на Макрона в Киеве.

Почему Макрон отказался ехать в Киев?

Возможной причиной отказа Макрона от визита в Киев могла стать не потенциальная угроза безопасности, а попытка взять паузу до принятия США решения по предоставлению нового пакета военной помощи Украине, предположил в разговоре с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По мнению парламентария, информация о предполагаемой подготовке покушения на французского лидера вряд ли соответствует действительности.

Политик отметил, что Украина не пошла бы на такую провокацию без разрешения США. При этом, подчеркивает Миронов, если бы Киев получил отмашку от Вашингтона, то на роль жертвы выбрали бы не такого заметного политика из числа наименее ценных союзников — Прибалтики или Польши.

«Поэтому более вероятным мне кажется другой вариант: Макрон и его команда нашли удобный повод, чтобы не ехать в Киев. Взяли паузу, чтобы дождаться, когда в США примут новый пакет помощи Украине. А потом, исходя из этого, определять объемы своей помощи», — считает депутат.

Telegram-канал «Политуправа» также связывает отмену поездки Макрона с возможностью покушения.

«Заметим, что в сообщении об отмене визита никак не упоминается Россия, да и упоминаться не может — кто только за два года из шишек ЕС не ездил в Киев и все благополучно оттуда вернулись. Следовательно, под „соображениями безопасности“ следует понимать провокации, которые может устроить принимающая сторона или кто-то из многочисленных прозападных групп влияния на территории Украины», — пишет канал.

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