«Должно отрезвить»: в США пересмотрели политику антироссийских санкций TAC: неэффективность антироссийских санкций должна «отрезвить» американское руководство

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Белый дом

Обозреватель журнала The American Conservative Тед Карпентер заявил, что власти США переоценили своё влияние в мире из-за неэффективности антироссийских санкций. Журналист указал на то, что готовность ввести ограничения против России проявили лишь союзники по НАТО и несколько партнёров в Азии. Отмечается, что правительства всего мира сомневаются в вопросах «прямого осуждения» российской спецоперации и тем более поддержки мнения Альянса по ситуации на Украине.

Ещё меньше они горят желанием поддерживать жесткие санкции под эгидой США. За вычетом НАТО и рассеянных по Азии американских союзников никакой поддержкой санкции не пользуются. Так было ещё в первый месяц конфликта, а с тех пор проявилось ещё отчётливее, — написал Карпентер.

Он назвал антироссийскую коалицию, созданную под эгидой США, «шаткой и вялой».

Отказ ряда стран в мире от изоляции России из-за действий на Украине является результатом «провала» и «серьёзной ошибки» США и их союзников, написало ранее в своей редакционной статье агентство Bloomberg. Авторы материала назвали «обескураживающей» терпимость, которую готовы проявить страны Африки, Латинской Америки и Азии к решениям Москвы. Отмечается, что подобная практика становится общемировой тенденцией. В статье также раскритиковали Саммит Америк, который показал, что страны двух континентов не готовы подчиняться правилам Вашингтона.